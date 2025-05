Witam. W tym artykule przedstawię Wam najładniejsze skiny dla karabinu M4A4 do 35zł. Ostatnio napisałem podobny artykuł, lecz on zawierał skiny do broni M4A1-S, a zatem zapraszam Was do czytania.

[CS:GO] Najładniejsze skiny dla karabinu M4A4 do 35zł.

Zaczynamy od skina M4A4 Evil Daimyo. Pochodzi ze skrzynki Falchion i jest jakości spoza obiegu. Skin ten jest zwykłym skinem pomalowanym na kolor czerwony i czarny. Przyznam, że skin ten bardzo mi się podoba. Posiadałem tego skina nawet długi czas i mogę go wam polecić jako tani skin do broni M4A4. Za skina M4A4 Evil Daimyo w stanie Field-Tested zapłacić musimy 9,73zł, a w stanie Factory New 19,97zł.





Następny skin w dzisiejszym artykule to M4A4 Griffin. Pochodzi z bardzo starej skrzynki Vanguard i jest jakości spoza obiegu tak jak poprzednio przeze mnie opisany skin. Skin został pomalowany na czarno i namalowano na nim Gryfa. Obok Gryfa dojrzeć można jego pióra namalowane na całym skinie. Cena tej skórki jest niska, jak na wygląd. Skin kosztuje 11,10zł w stanie Field-Tested i 25,36zł w stanie Factory New.





Kolejny skin, którego Wam przedstawię to M4A4 Dragon King. Pochodzi ze skrzynki Chroma i jego jakość jest klasy ,,poufne’’. Skin ten przedstawia wielkiego smoka w kolorze czerwonym. Kolory przedstawione obok smoka to kolor niebieski i biały. W stanie Field-Tested tego skina możemy kupić na rynku społeczności Steam już za 22,21zł, natomiast w stanie Factory New możemy kupić tego skina już od 60,28zł.





Czwarty skin nazywa się M4A4 Desolate Space. Tak samo jak poprzedni skin jest jakości klasy ,,poufne’’. M4A4 Desolate Space to skin pochodzący ze skrzyni Gamma, który przedstawia szkieleta w stroju astronauty na tle wielu rakiet gwiazd i planet. Zauważyć można też kosmiczny laser. Skin ten miałem bardzo długo i tego skina Wam najbardziej polecam. Cena również nie jest zbyt wysoka, chociaż cały czas się zmienia. Aktualnie skina tego w stanie Field-Tested kupić możemy za 33,01zł i w stanie Factory New ponad 104,31zł.





Ostatni skin w tym artykule to M4A4 Hellfire, który pochodzi ze skrzynki Hydra. Skin ten jest klasy ,,poufne’’. Przedstawia on diabła znajdującego się w piekle. W prawej części skina można zauważyć czaszki palące się na stosie. W dolnej części skórki namalowane zostały łańcuchy, natomiast w lewej części widoczny jest długi i czerwony ogon diabła. Na ten moment skina tego w stanie Field-Tested dostać możemy już od 33,71zł na rynku Steam. W stanie Factory New skin kosztuje ponad 94,44zł.





To już koniec tego artykułu. Miejcie na uwadze, że ceny skinów zmieniają się z każdą minutą, więc za kilka dni skin opisany w artykule może być tańszy, lub może być droższy. Zachęcam Was do przeczytania moich poprzednich artykułów, a ja się z Wami żegnam i pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.