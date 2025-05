Witajcie. W tym artykule przedstawię Wam kilka najładniejszych moim zdaniem skinów dla karabinu AK-47 do 45zł. Zaczynajmy!

[CS:GO] Najładniejsze skiny dla karabinu AK-47 do 45zł.

Pierwszy skin w dzisiejszym artykule to AK-47 Elite Build. Jest to skin jakości wojskowej, który pochodzi ze skrzynki Chroma 2. Pomalowany jest na kolor szary oraz czarny i posiada elementy pomalowane na kolor pomarańczowy. Skin ten jest godny polecenia i jest wręcz idealny dla tych, którzy mają niski budżet, bo już za tego skina w stanie Field-Tested zapłacić musimy 6,80zł. W stanie Factory New cena skina również nie jest droga, bo wynosi około 19,13zł.





Kolejny skin to AK-47 Emerald Pinstripe. Pochodzi z kolekcji Bank i jest jakości spoza obiegu. Skin ten to jest jeden ze zwyklejszych skinów do karabinu AK-47. W dwóch miejscach posiada pręgi w kolorze zielonym oraz białym. Skin ten jest godny polecenia jako skin tani. Posiadałem go tak jak większość skinów, które przedstawię w tym artykule. Aktualnie możemy tego skina dostać na rynku Steam za około 6,93zł w stanie Field-Tested. Cena skina w stanie Factory New jest prawie dwukrotnie większa od tej, którą przed chwilą wymieniłem, bo wynosi 14,08zł. Akurat ten skin wygląda tak samo w każdym stanie, obojętnie czy w Minimal Wear, czy Battle-Scared, więc lepiej kupić tego skina w stanie Field-Tested.





Następny, trzeci skin to bardzo znany skin AK-47 Redline. Jego jakość jest klasy ,,poufne’’ i pochodzi ze skrzynki Phoenix. Pomalowany jest na czarno i posiada wiele czerwonych linii. Skina tego miałem chyba najdłużej z różnych skinów do karabinu AK-47, więc mogę go Wam serdecznie polecić. Cena tego skina bardzo skacze i w jednej chwili kosztuje 32zł, a za chwilę może to być 29zł (oczywiście w stanie Field-Tested). Aktualnie kosztuje 32,11zł. Skin Redline nie posiada stanu Factory New, więc podam cenę skina w stanie Minimal Wear. Na ten moment wynosi 112,39zł.





Kolejny skin to AK-47 Frontside Misty. Tak samo jak poprzedni skin jest klasy ,,poufne’’. Pochodzi ze skrzynki Shadow. Ogólnie skin pomalowany jest na kolor czarny, biały i niebieski. Posiada wiele on także wiele wzorów, które tylko sprawiają, że skin wygląda ładniej. W stanie Field-Tested skin kosztuje około 43,81zł, natomiast w stanie Factory New 117,25zł.





Ostatni skin w tym artykule to AK-47 Jaguar. Skin ten pochodzi ze skrzynki eSports 2014 Summer i jego jakość jest klasy ,,tajne’’. Na skinie zauważyć można Jaguara na zielonym tle. Jest to bardzo stary skin, który mogę Wam polecić. Niestety jego cena minimalnie wykracza przez próg 45zł, bo w stanie Field-Tested cena skina wynosi 45,99zł. W stanie Factory New skin kosztuje 170,35zł.





To już koniec tego artykułu. Pamiętajcie, że ceny skinów zmieniają się z każdą minutą, więc ceny skinów nie będą takie same w innym dniu. Zachęcam Was do przeczytania moich poprzednich artykułów, a ja się z Wami żegnam i pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.