[CSGO] Kilka ładnych i w miarę tanich skinów do pistoletu Revolver R8!

Witam. W tym artykule przedstawię Wam kilka ładnych i w miarę tanich skinów do pistoletu Revolver R8.

Zacznę od tego, że zamiast Revolvera R8 lepiej wyposażyć sobie pistolet Desert Eagle. Jest to potężna broń, którzy gracze wielbią za jego cenę i zadawane obrażenia. Niestety jego minusem jest celność. W przypadku Revolvera strzelać możemy za pomocą lewego przycisku myszy (musimy przytrzymać) i prawego przycisku myszy. Szybki strzał jest bardzo nie celny, natomiast ten dłuższy jest o wiele celniejszy.

Pierwszym skinem w dzisiejszym zestawieniu będzie skin Revolver R8 Crimson Web. Skin ten pochodzi ze skrzynki Revolver. W jakości Field-Tested zapłacić za niego musimy niecałe 60 groszy, natomiast stan Factory New przekracza już 12zł. Jest to skin pomalowany czerwoną farbą z czarną siecią pajęczą. Jest to najtańszy skin, który znajdzie się w tym artykule.





Kolejnym, czyli drugim już skinem będzie alternatywa dla droższego skina, mianowicie Revolver R8 Amber Fade. Jest to o wiele tańszy odpowiednik skina Revolver R8 Fade. Revolver R8 Amber Fade pochodzi z kolekcji Dust 2. Za ten skin w stanie Field-Tested zapłacić musimy zaledwie 1,50zł, a ceny pomiędzy Minimal Wear, Factory New i Field-Tested różnią się o kilkanaście groszy. Oznacza to, że najlepiej jest zapłacić kilka groszy więcej i zdobyć tego skina w najładniejszej jakości.





Trzecim skinem, moim zdaniem najładniejszym jest skin Revolver R8 Reebot. Pochodzi on ze skrzynki Gamma. Tego skina w jakości Field-Tested możemy kupić za dokładnie 1,46zł. Nie wiele różni się cenowo co do poprzedniego skina (oczywiście mówię o jakości Field-Tested). W stanie Factory New skin jest warty około 7,51zł.





Przed ostatnim już skinem w tym artykule będzie skin Revolver R8 LIama Cannon. Jest to bardzo ładny skin godny polecenia, chociaż nadal bardziej podoba mi się R8 Revolver Reebot. Pochodzi on ze skrzynki Spectrum 2. W stanie Field-Tested kosztuje on 7,60zł, natomiast pozostałe stany (Minimal Wear i Factory New) przekraczają 10zł.





Ostatnim, czyli piątym skinem w dzisiejszym zestawieniu będzie skin wspomniany wcześniej przeze mnie, czyli R8 Revolver Fade. Jest to również najdroższy skin w tym artykule. Za stan Field-Tested do tego skina zapłacić musimy prawie 10zł, a dokładniej 9,83zł. Jest to bardzo ładny skin i myślę, że jest wart swojej ceny. Pozostałe jego stany są droższe niż 10zł.





To koniec tego artykułu. Myślę, że Wam się spodoba. Jeżeli tak będzie prosiłbym Was o ocenę i może jakiś komentarz. Mam w planach inne artykuły o takiej tematyce, więc możecie pisać w komentarzach o jakiej broni ma być następny artykuł. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.