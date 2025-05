[CS:GO] Kilka ładnych i tanich skinów do pistoletu Desert Eagle!

Zaczynamy od skina Desert Eagle Oxide Blaze. Jest to tak zwana ,,tańsza alternatywa’’ dla skina Desert Eagle Blaze, który jest jeden z najdroższych skinów do tego pistoletu. Desert Eagle Oxide Blaze jest jakości wojskowej i pochodzi ze skrzynki Spectrum. Pomalowany został na brązowo i posiada w górnej części skina biały detal na wzór płomienia. Polecam Wam tego skina, jeżeli chcecie kupić taniego i dobrego skina dla broni Desert Eagle. Za stan Field-Tested dla tego skina zapłacić musimy 1,15zł, natomiast w stanie Factory New, skin kosztuje 2,66zł.





Następny skin w tym artykule to Desert Eagle Directive. Jest on jakości spoza obiegu i pochodzi on ze skrzynki Gamma 2. Skin pomalowany jest głównie na kolor czarny i posiada on element w kolorze jasnym niebieskim. Desert Eagle Directive posiada bardzo dużą ilość detali i różnych elementów. Jest to w sumie ładny skin jak za taką cenę, jaką jest 1,74zł za stan Field-Tested. Stan Factory New dla tego skina jest naprawdę drogi, bo kosztuje aż 32,22zł.





Trzeci skin, którego Wam przedstawię to Desert Eagle Crimson Web. Jakość tego skina jest spoza obiegu i skin ten pochodzi ze skrzynki eSports 2014 Summer. Skin pomalowany jest na kolor czerwony i posiada on wiele linii, które emitować mają pajęczą sieć. Skina tego posiadałem i mogę go Wam stanowczo polecić. Za stan Field-Tested dla tego skina zapłacić musimy 9,75zł, a za stan Factory New zapłacić musimy już naprawdę dużą sumę, bo aż 193,17zł.





Kolejny, już czwarty skin to Desert Eagle Conspiracy. Jego jakość jest klasy ,,poufne’’ i pochodzi z dość starej skrzynki, jaką jest skrzynia Breakout. Jest to bardzo prosty skin, bo pomalowany jest prawie cały na kolor czarny, lecz posiada złotą linię oraz złoty detal. Aktualnie go posiadam, więc mogę go Wam również polecić. W stanie Field-Tested skin ten kosztuje pełne 12zł, a w stanie Factory New kosztuje około 15,64zł.





Piąty, ostatni skin w tym artykule to skin Desert Eagle Kumicho Dragon. Jego jakość jest klasy ,,poufne’’ tak samo jak poprzedni skin, którego opisałem. Desert Eagle Kumicho Dragon pochodzi ze skrzynki Wildfire. Skin pomalowany jest na kolor szary i jeden element jest pomalowany na kolor różowy. Na całym skinie widoczne są białe smoki. Skin ten kosztuje 21,82zł w stanie Field-Tested oraz 60,42zł w stanie Factory New.





To już koniec tego artykułu. Dziękuje za jego przeczytanie oraz zachęcam Was do przeczytania moich poprzednich artykułów, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam Was i życzę miłego dnia.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.