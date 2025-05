Cześć. W tym artykule przedstawię Wam kilka tanich i ładnych skinów do karabinu AUG.

[CS:GO] Kilka ładnych i tanich skinów do karabinu AUG!

Zaczynamy od skina jakości spoza obiegu pochodzącego ze skrzynki Huntsman. Jest to skin AUG Torque. Pomalowany został na kolor czarny i biały oraz posiada wiele elementów w kolorze żółtym. Posiadałem tego skina nawet długi czas, więc mogę Wam tego skina polecić. Cena skina jest strasznie niska, bo możemy go kupić w stanie Field-Tested za około 1,93zł. W stanie Factory New cena skina wynosi 5,11zł.





Kolejny skin w dzisiejszym artykule to AUG Wings. Jest wojskowej jakości i pochodzi ze skrzynki CS:GO. Ogólnie jest to skin pomalowany w całości na czarno, lecz posiada namalowane wielkie szare skrzydła z dodatkiem koloru białego. Skin nie posiada stanu Field-Tested, Well-Worn i Battle-Scared, więc podam Wam cenę tego skina w stanie Minimal Wear, która wynosi 4,53zł. W stanie Factory New cena nie różni się bardzo od poprzedniej i wynosi 4,74zł.





Trzeci skin, którego Wam dziś przedstawię to AUG Fleet Flock. Jego jakość jest klasy ,,poufne’’. Skin pochodzi ze skrzynki chroma 3 i przedstawią grupę latających ptaków w kolorze jasnym niebieskim, żółtym i czerwonym. Ptaki te są na tle chmur i ciemno niebieskiego nieba. Aktualnie na rynku Steam cena tego skina w stanie Field-Tested waha się pomiędzy 5,21zł a 5,34zł. W stanie Factory New cena skina wynosi 17,40zł.





Następny skin to AUG Bengal Tiger. Pochodzi ze skrzyni eSports 2014 Summer i jest jakości ,,poufne’’. Skin ten został pomalowany na kolor pomarańczowy i biały oraz zostały na nim namalowane czarne paski, aby skin wyglądał jak skóra tygrysa bengalskiego. Cena tego skina jest moim zdaniem zbyt niska jak na jego wygląd i jakość, bo już w stanie Field-Tested skin kosztuje 5,68zł. Cena w stanie Factory New wynosi 61,71zł.





Ostatni skin w tym artykule to AUG Chameleon. Jego jakość jest klasy ,,tajne’’. Skin pochodzi ze skrzynki Phoenix. Przedstawia zielonego kameleona w pomarańczowych paskach i niebieskich oczach na tle połówkach spirali. AUG Chameleon to najtańszy skin jakości ,,tajne’’, jaki możemy aktualnie dostać na rynku. Jego cena jest naprawdę bardzo niska, bo wynosi 5,88zł w stanie Field-Tested. W stanie Factory New cena tego skina także jest niska i wynosi aktualnie 9,91zł.





To już koniec tego artykułu. Miejcie na uwadze, że ceny skinów na Steam mogą być inne od tych w artykule, bo ceny te zmieniają się w każdej chwili. W najbliższym czasie planuję napisanie kolejnych artykułów o tematyce CS:GO, a tymczasem się z Wami żegnam i pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.