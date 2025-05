[CS:GO] Kilka ładnych i tanich skinów do Five Seven!

Niewielu zapewne stać na drogie skiny, ale czy wiedzieliście, że można dorwać parę w okazyjnej cenie? Nie? W takim razie zapraszam do czytania!Lubicie proste, ciemne i przy tym tanie skiny? To dobrze się składa bo istnieje dokładnie taki sam skin! Broń pochodzi z kolekcji ''The Train Collection". Uchwyt skina pomalowany jest na ciemny szary, natomiast reszta jest pokolorowana mieszanką ciemnych i szarych plam dających efekt moro. Cena tegoż skina za stan factory new zapłacimy zaledwie 8 eurocentów, lecz za stan minimal wear jako pamiątka zapłacimy tylko 17 eurocentów więcej, mianowicie 25 eurocentów.Jaskrawe i kontrastujące ze sobą kolory to jedno z lepszych dla oka połączeń. Jeśli też tak uważasz to możesz rozważyć kupno tego skina. Broń pochodzi z kolekcji ''The 2018 Nuke Collection''. Uchwyt skina zabarwiony jest na kolor kości słoniowej, natomiast cała reszta pomalowana jest w błękitne barwy. Na czas pisania tego artykułu skin ten dostać możecie jedynie jako pamiątkę, co nie oznacza ze jego cena będzie koszmarnie wysoka. Za stan factory new zapłacimy 1,72 euro, natomiast za minimal wear nieco taniej, bo 1,24 euro.Nie będę rozpisywał się na temat tego skina jaki on to nie jest piękny i stylowy, wystarczy, że napiszę, iż skin jest zabarwiony na szare kolory, natomiast poszczególne miejsca na jaskrawy zielony. Skin pochodzi z kolekcji ''The Cache Collection". Cena broni waha się od 0,78 do 0,80 euro, natomiast za stan minimal wear jako pamiątka zapłacimy zaledwie 0,62 euro.Uwielbiacie kolor pomarańczowy? A może, po prostu lubicie pomarańcze i chcielibyście to jakoś pokazać, ewentualnie odnosić się z tym na każdym turniejowym? Idealnym zakupem dla was będzie Five Seven | Orange Peel! Broń poplamiona jest szarymi, brązowymi i pomarańczowymi plamami co daje efekt pomarańczy. Skin pochodzi z kolekcji "The Dust II Collection". Za stan factory new zapłacimy 23 eurocenty, lecz za pamiątke w stanie minimal wear zaledwie 1,18 euro.Jeśli szukacie naprawdę dobrego i ładnego skina za niewysoką cene to idealnym wyborem będzie ''Urban Hazard''. Skin ma uchwyt udekorowany ciemnym moro, natomiast cała reszta udekorowana jest jasnym, błyszczącym czerwonym przypominającym jabłko. Skin pochodzi ze skrzynki ''Operation Vanguard Weapon Case'' oraz z kolekcji ''The Vanguard Collection''. Za stan factory new zapłacimy zaledwie 33 eurocentów, natomiast za stattrack w stanie factory new zaledwie 0,96 euro drożej, mianowicie 1,29 euro.Zapewne znacie skórke ''Palnik Bunsena''? Jeżeli macie kota na punkcie tego skina to chętnie pokaże wam tego skina, który do złudzenia przypomina ''Palnik Bunsena''. Górna część pistoletu jest zafarbowana na fioletowy kolor, przód pistoletu ozdobiony jest nakleją białego ognia, natomiast cała reszta pomalowana jest na kolor czarny. Za stan factory new zapłacimy jedynie 19 eurocentów, lecz za ten sam stan, tyle, że w stattracku zapłacimy już 1,07 euro.Wyobrażaliście sobie kiedyś, że wasz rumak (Five Seven) jest paralizatorem? Wiem, wiem to było tak absurdalne, że prawdopodobnie tego nigdy nie robiliście, ale nawet kiedy tego nigdy nie robiłeś, to nic nie szkodzi ci na przeszkodzie żeby zacząć, a jak wiadomo, żeby coś zacząć, potrzebne jest coś żeby zacząć. Na dobry początek polecam ci skin Cappilary. Broń ozdobiona jest naklejkami kabli, co daje efekt jakby wasz ''Five Seven'' był wypchany elektrycznością. Skin pochodzi ze skrzynki ''Spectrum Case'' i z kolekcji ''The Spectrum Collection''. Za stan factory new zapłacimy jedynie 15 eurocentów, lecz za ten sam stan, tyle, że w stattracku zapłacimy już 1,03 euro