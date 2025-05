( 6 ratings)

Cs:go jak szybko się dorobić!

Witam! W tym poradniku podam kilka ciekawy możliwości na dorobienie sie poprzez cs;go. Większość tych sposobów wymaga szczęścia lub czasu jednak nie musisz nic płacić jeśli dobrze połączysz sposoby! Zapraszam do czytania. Na dobry początek pamiętajcie, że te sposoby nie bęą miały sensu bez zakupionej gry. Grę można kupić przez platformę steam lub przez np. punkty z gamehaga :D

Pierwszym i podstawowym sposobem jest zdobywanie punktów na takiej stronie jak ta. Wymaga wiele czasu jednak daje sporo zyski. Można tutaj zakupić paysafecard, dołądowanie do steam za 5 euro, skiny lub skrzynki. njabardziej opłacalna opcja to kupno psc oraz zakupienie skinow przez G2A.

Drugi sposób jest prosty wbijamy na ruletki takie jak cs;gofast(1), cs;gopolygon(2) lub cs;go500(3) i używamy kodów polecających. Jeśli nie chce wam sie szukać mozecie użyc mojego kodu:(1)27G4AQ, (2) i (3)SZYMUT . Następnie mozemy chwile pograć lub wymienić to na jakies tanie skiny. Można wbijać równiez na inne ruletki jednak w większości trzeba wpłacać 5 euro by coś wypłacić.

Trzecim spososobem są wszystkie inne strony z casami lub jackpoty. Dobierając tego typu strony należy uważać na scam. Na takich stronach jak: cases4elit lub skinert wpłacasz 5 euro jednak dalej nie mozez ic wypłacić!! Nie dajcie sie zwieść łatwym dropem. Łatwy jackpot na początek to dobryjackpoot.pl jest to polska strona w której bety nie przekraczaja zwykle 5 euro można stawiać skrzynki oraz inny tani drop.

Czwart sposób to dokonywanie sprtynych wymian np. poprzez csgolounge należy ostrożnie dobierać wymiany. Piąty sposób jest na tej samej stronie lub na innych stronach. Jest to obstawianie meczy. Jeśli juz dobrze jesteś ograny w tą grę i znasz zespoły na spokojnie możesz kogos obstawić. Wiadomo nie zawsze wszystko idzie po naszej mysłi dlatego stawki dobieraj ostrożnie.

Pamiętaj, że to hazard i zawsze mozesz cos stracić. Gdy wygrasz odpowiednia sumę po prostu nie graj dalej daj sobie spokój.