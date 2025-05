CS:GO i LoL NA LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH? TO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ!

Wielkie zaskoczenie! Jedno z większych miast Ameryki domaga się włączenia dziedziny e-sportu do Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku powołując się na liczne zainteresowanie. Już w lutym 2016 roku Międzynarodowa Federacja E-Sportu wystosowała pismo do MKOI o uznanie "e"-sport jako normalną dziedzinę sportową.

Los Angeles w przeszłości organizowało dużo imprez podczas których odbywały się rozgrywki LoL'a, CS'a i wielu innych gier, które są uznawane za e-sportowe.

Pytaniem pozostaje tylko czy jeśli MKOI uzna e-sport jako normalną dziedzinę, to zostanie włączona ona do Letnich Igrzysk Olimpijskich, co według mnie jest strasznie niepotrzebne. W mojej opinii coraz to bardziej odchodzimy od powołania Igrzysk, które zostały zapoczęte prawie 2800 lat temu! Oczywistym jest to, że trzeba się rozwijać, aczkolwiek sądzę że nie jest to naszym priorytetem, aby dodawać do tych rozgrywek CS'a, LoLa czy Dotę, czy nawet całkiem nową produkcję o nazwie "Overwatch".

Najbliższe Letnie Igrzyska Olimpijskie odbędą się w 2020 roku, aczkolwiek nie ma co liczyć na tak szybką decyzję i organizację. Pytaniem też pozostaje jak odbywałyby się kwalifikacje? Jeśli byłyby tak "łagodne" kwalifikacje jak podczas innych dysciplin, to mogłoby być za dużo drużyn, decyzję jednak pozostawmy organizatorom. Na razie nie zapadła jeszcze żadna decyzja!

Szczerze wierzę, że zostanie to uznane jako oficjalny sport, ale nie trzymam kciuków za uznanie to za dyspiclinę Igrzysk. Oczywiście byłoby to dużym krokiem dla e-sportu, ale nie mieszajmy tak odległych dziedzin ze sobą.

A Wy jak myślicie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu!

