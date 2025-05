[CS:GO] Fajne i tanie skiny w Counter Strike Global Offensive

Witam

chciałbym wam dzisiaj przedstawić skiny do broniZacznijmy od początku. Powiem wam jaki kolor broni jest najlepszy!1. Biały- często wypada on po meczu. Jest najtańszym typem skina w grze. W tym zestawieniu pojawi się on raz ponieważ jest bardzo ładny.2. Jasno Niebieski - Jest on lekko lepszy on białego, tak samo często pojawia się on po rozegranej grze.3. Niebieski - Jest on najgorszym skinem który może nam wypaść z skrzynki. Mimo, że jest on najgorszy czasem jego cena w Statracku oraz najlepszej jakości może wynosić prawie 200 zł!!!4. Fioletowy - Często wypada z skrzynek. Jego cena jest bardzo często różna jeden skin o tym kolorze może kosztować 1 zł a drugi 200 zł5. Czerwony - Rzadko wypada z skrzynek. Jego cena zazwyczaj jest wysoka, szczególnie gdy jest nowy.6. Złoty - Najrzadszy skin w grze. Szanse na wydropienie jego ze skrzynki są niemal zerowe. Złotym kolorem są oznaczone noże oraz rękawiczki.Jednak istnieje wyjątek! Jest nim M4A4 RYK. Kosztuje on ok 3 tysiące złotych!!!!.Zacznijmy od broni. Zapewne większość z was zna tego skina, jest tokosztuje on 4 zł w mocnym zużyciu. W najlepszej wersji kosztuje 9 zł. Wiem bronie miały być tanie lecz gdybym nie umieścił tego skina w tym zestawieniu to popełniłbym bardzo duży broń. Większość osób w grze posiada tego skina, sam go posiadam i jestem z tego powodu szczęśliwy, dobrze prezentuje się w grze mimo, że jest niebieskim skinem.

Następną bronią będzie P250, jest do niej masa ładnych skinów, przedstawię wam tylko 3 które są najładniejsze

Bardzo ładnym skinem jest Metaliczny DDPAT, prosto z fabryki kosztuje on 16 groszy

Kolejnym ładnym skinem jest Walencja, w stanie po testach bojowych kosztuje 50 groszy. Za stan Minimal-Wear zapłacić byśmy musieli 65 groszy, a za najlepszy stan, czyli Factory New, zapłacić byśmy musieli prawie 1,50zł. P250 Walencja pochodzi ze skrzynki Chroma 2.

Ostatnim skinem do P250 będzie Wybielenie. Pochodzi on z kolekcji dziupli. Co prawda skin ten w jakości Field-Tested kosztuje ponad 2zł, lecz w lepszym stanie, jakim jest stan Minimal Wear, skin kosztuje już 15zł. Jest on rzadkim skinem.





No i ostatnią bronią do której będę podawać wam super skiny będzie Desert Eagle zwany Deaglem.

Pierwszym skinem do tej broni będzie Żar Tlenkowy. Najgorsza jakość kosztuje 60 gr, a najdroższa 2 zł i 40 groszy.

Pochodzi on z kolekcji spektrum.

Dotarliśmy już do ostatniego skina w tym artykule. Będzie nim Meteoryt w stanie prosto z fabryki. Kosztuje on 1,30 zł. Pochodzi on z kolekcji Bank.

Sam jestem posiadaczem tego skina więc go polecam, świetnie prezentuje się w grze.



Dzięki wszystkim którzy przeczytali cały artykuł, lub chociaż kawałek.Mam w planach więcej takich, więc jeśli się spodobał, byłbym wdzięczny wystawienie odpowiedniej oceny. Starałem się, aby skiny w tym artykule nie przekraczały 6 zł. Pozdrawiam i zachęcam obserwowania mojego profilu po następne artykuły. W planach mam napisanie artykuły gdzie bym wam dał kilka porad jak być lepszym w csgo. Sam mam/miałem LE więc mógłbym wam pomóc. PJONA