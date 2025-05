[CS:GO] 5 Najtańszych czerwonych skinów.

W tym artykule chciałbym wam przedstawić najładniejsze, oraz najtańsze czerwone skiny do Counter Strike: Global Offensive. Zapraszam do czytania :)Mimo, że ostatnio z tej broni korzysta bardzo małe grono graczy, i tak uważam, że warto zamieścić ją w tym zestawieniu. Ten skin może nam wylecieć ze skrzyni ''Clutch''. Pochodzi on z kolekcji ''The Clutch Collection" i kosztuje zaledwieza stan Field Tested, aza stan Minimal Wear! Skin w grze prezentuję się nieźle. Z pewnością wyróżnia go niska cena, jakość oraz kolorystyka. Sam niegdyś korzystałem z tej skórki i muszę wam ją gorąco polecić.Broń której celność Valve poprawiło w ostatnim update'cie. Broń która idealnie nada się na bliskie dystanse. Broń idealna pod trolle.Tymi słowami wstępu, chciałbym wam przedstawić broń którą niegdyś uważałem za bezużyteczną, jednakże zmieniłem swoje zdanie od momentu kiedy zrobiłem nią ace'a. Do tej broni kupić możemy skórkę ''Kraken'' za niecałeza stan Factory New!Skina wylosować możemy w skrzyni ''Winter Offensive Weapon Case" i pochodzi z kolekcji ''The Winter Offensive Collection''.Broń którą w mojej drużynie używamy bardzo często. Można nią skanować przez smoke'i i cienkie ściany, ale to nie o tym mowa. Mowa o skinie do tej broni, mianowicie Neon Rider. Skin prezentuje się wspaniale, a kolorystyka którą autor dobrał idealnie wpasowuje się w gusta tysięcy graczy którzy postanowili zakupić ten produkt. Za stan Minimal Wear będziemy musieli wydać. Skina wylosować możemy w skrzyni ''Chroma 2 Case'' oraz pochodzi z kolekcji ''The Chroma 2 Collection''.Glock to broń z której korzystamy dość często, więc czemu by nie kupić do niej wypasionego skina? Wasteland Rebel w stanie field tested kosztujeJest to zdecydowanie najdroższy skin w tym zestawieniu. Skórkę te możemy dostać w skrzyni "Gamma Case" i pochodzi z kolekcji "The Gamma Collection". Ostatnio dosyć sporo gram tym skinem, bo jest on po prostu genialny. Jego prostota, jak i szczegółowość od razu przyciągnęła moją uwagę.Jeden z nowszych, zarazem ładniejszych, skinów. W porównaniu do wyglądu tej skórki, kosztuje ona na prawdę gorsze, boza stan Field Tested. Wylosować go możemy w skrzyni ''Spectrum 2 Case' oraz pochodzi z kolekcji "The Spectrum 2 Collection''. Skina nigdy nie posiadałem, jednakże wizualnie podbił serca tysięcy graczy.