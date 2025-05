( 7 ratings)

Cs:Go- Recenzja

Jeśli słyszałeś/aś o takiej grze jak Counter Strike:Global offensive, ale nie wiesz o tej grze zbyt wiele, to ten artykuł będzie dla ciebie.Opiszę w nim dokładnie co to jest Cs:Go, o co w nim chodzi i dlaczego stał się tak popularny.Miłego czytania :) Co to jest Cs:Go ?



Cs:Go jest to gra typu fps (first person shooter) w której całął akcję obserwujemy z widoku pierwszej osoby.

Gra zastała stworzona w 2012 roku przez firmę Valve i w bardzo szybkim tępie zyskała bardzo duży rozgłos, ze względy na popularność poprzednich części, ale o tym póżniej.



O co chodzi w Counter Strike'u?



W grze wcielamy się w terrorystę lub antyterrorystę.Każda z tych obu stron ma swoje własne zadanie.Aby terroryści wygrali muszą zabić wszystkich antyterrorystów, albo podłażyć bombę i dopilnować aby doszło do detonaji.Natomiast aby antyterroryści wygrali, muszą oni albo zabić wszystkich terrorystów, albo rozbroić podłożoną przez terrorystę bombę.Gra zawiera kilka trybów gry.DeathMatch, Wyścig Zbrojeń, Demolka, uproszczony i Turniejowy.Ten ostatni jest najczęściej wybierany przez graczy.





Teraz opiszę wszystkie tryby gry:



DeathMatch - W tym trybie gry nie ma bomby, ani granatów.Jedynym zadaniem gracza jest po prostu zdobycie jak najwięcej zabójstw w 10 minut.Ten tryb jest najczęsciej używany przez graczy do treningu.



Wyścig zbrojeń-



Każdy gracz na samym starcie dosteje podtawową broń.Po zdobyciu 2 zabójstw dostaje inną broń.Jeśli zginie spada o jedną broń niżej.Wygrywa ten, kto osiągnie maksymalną ilość punktów i zabije kogość złotym nożem.W tym trybie tak jak w poprzednim nie ma bomby, ani granatów.



Demolka -



W tym trybie jest zamach bombowy, czyli że terroryści muszą podłożyć bombę.Co ciekawe antyterroryści nie wygrają poprzez zabicie przeciwnej drużyny, więc antyterroryści muszą dać terrorystom podłożyć bombę.



Uproszczony-



Ten tryb powinien być ci już znany, bo jest to po prostu zwyczajny UPROSZCZONY mecz.Terroryści podkładają bombę, a antyterroryści rozbrajają.Z racji że jest to uproszczony mecz są tu uproszeczenia typu:



-możliwość przenikania przez towarzyszy

-15 rund(krótki mecz)

-Gracz zawsze ma kupiony zestaw do rozrajania i kamizelkę kuloodporną.



Turniejowy-



Jest to mecz podobny do uproszczonego ale kilka rzeczy jest zmienionych:

-Nie można przenikać przez towarzyszy.

-30 rund

Gracz sam musi sobie kupić kamizelkę i zestaw.

Ale jest jedna wielka różnica.W grze jest coś takiego jak rangi.Są one po to aby dobierać graczy o tych samych zdolnościach.Gdy gramy mecz turniejowy i mamy dobre statystyki to nasza ranga rośnie.A upragnionym celem większości gracz jest wbicie najwyższej rangi w grze, czyli Global Elite.Jest to bardzo trudne zadanie ale wykonalne.



Dlaczego cs Jest nie lubiany przez wielu graczy ?



Mimo iż cs:go ma wielu fanów, to ma i też wielu krytyków, którzy nie polacają tej gyr i uważają że jest to jeden z najgorszych produktów na rynku.Nienijszymi powodami są:



Skiny-



W grze jest coś takiego jak skiny.Skiny zmieniają wygląd broni na ładniejszy.Jedynym minusem jest to że są one warte prawdziwy pieniądze, przez co jak np. takie małe 9-letnie dziecko ma drogi skin, to wydziera się do mokrofonu jakie on to ma skiny i ogółem bardzo przeszkadza to w grze.



Oszuści-



W grze możemy natrafić na oszusta, czyli tzw. Cheatera.Jest to osoba która oszukuje w grze np.używając jakiegoś programu przez który widzi przeciwników przez ściany.Inaczej mówiąc - osoba która gra nie uczciwie.



Społeczność-



Społęczność tej gry jest bardzo odpychająca.Zdecydowana większość graczy nie potrafi się dogadać w drużynie i jak się zdenerwują bo przegrali to się wydzierają do mikrofonu jaki to ino mają słaby team.











A więc to by było na tyle w tej recenzji.Mam nadzieję, że pomgłem ci zrozumieć czym jest cs:go i jakie są jego wady i zalety. Dziękuję ci jeśli przeczytałeś/aś tą recenzję i do zobaczenia wkrótcę !



Pozdrawiam.