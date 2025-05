CS:GO Najlepsze skiny do karabinów

Ak-47

W tym artykule zaprezentuję najlepsze skiny do karabinów. Karabiny są najpopularniejszym rodzajem broni. Są celne, mają dużo amunicji i szybko strzelają dlatego są najczęściej wybierane przez graczy. Najczęściej wybieramy AK-47, M4A4 lub M4A1-S. Idealnie nadają się do strzelania ogniem ciągłym lub seriami. Każdy karabin ma swój specyficzny odrzut. Przy ciągłym strzelaniu pociski zaczynają powoli lecieć w górę. Aby strzelać idealnie w przeciwnika należy nauczyć się kontrolować tzw. full auto. Wyżej wymienione karabiny bardzo dobrze sprawdzają się na daleki dystans. Strzelamy pojedynczymi pociskami które lecą idealnie w wymierzone miejsce. Pozostałe karabiny bardziej nadają się na średni dystans.Oto najlepsze skiny według mojego gustu.Broń dostępna wyłącznie dla terrorystów. Najbardziej lubiany i najczęściej wybierany karabin. Idealnie sprawdza się w każdej sytuacji. Trafienie w głowę zabija przeciwnika jednym pociskiem.Kosztuje: 2700$cena: 380złBroń dostępna po stronie antyterrorystów. Charakterystyką zbliżona do AK-47 i M4A1-S. Jeżeli przeciwnik nie ma hełmu broń zabija jednym strzałem w głowę. W sytuacji posiadania hełmu potrzeba dwóch trafień. Kosztuje: 3100$cena: 130złBroń dostępna po stronie antyterrorystów zamian M4A4. Idealnie nadaję się do wystrzeliwania pojedynczych kul wprost w głowę przeciwnika. Karabin nie jest w stanie zabić jednym strzałem w głowę. Dlatego najlepiej trafić dwa razy, co nie jest trudne z uwagi na to, że trzy pierwsze pociski lecą prawie idealnie w to samo miejsce. Kosztuje: 3100$cena:40złKarabin dostępny wyłącznie dla antyterrorystów. Może strzelać automatycznie albo seriami trzy strzałowymi. Strzelanie seriami jest dobre na małe odległości. Kosztuje: 2250$cena: 20złKarabin dostępny wyłącznie dla terrorystów. Jest bardzo celny jednak najlepiej spisuje się na średnim dystansie. Kosztuje: 2000$cena: 10złBroń dostępna tylko dla antyterrorystów. Karabin posiada lunetę która pomaga celować na dalszy dystans. Charakterystyka strzelania bardzo zbliżona do M4A4. Kosztuje: 3150$cena: 110złBroń dostępna wyłącznie dla terrorystów. Karabin posiada lunetę. Kosztuje: 2750$cena: 400złJest to mój osobisty wybór. Lubię skiny mające dużo kolorów dobrze skontrastowanych ze sobą. Nie są to tanie skiny jednak wyglądają przepięknie. Osobiście nie wydałbym tyle pieniędzy na grę ale warto pooglądać i pomarzyć. Ceny dotyczą jakości "fabrycznie nowy" i mogą się zmieniać w zależności od sytuacji panującej na rynku steam.