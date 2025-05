CS:GO - wstępne informacje dla początkujących

Counter-Strike: Global Offensive to wieloosobowa strzelanka pierwszoosobowa wyprodukowana oraz wydana przez firmę Valve Corporation oraz Hidden Path Entertainment. Gra charakteryzuje się turniejowym trybem rozgrywki, który jest ogrywany na największych turniejach e-sportowych na świecie. Od niedawna można w nią grać za darmo, co przyniesie całkiem dużą liczbę graczy, którzy nie mają pojęcia na czym polega ta gra. Ten poradnik jest stworzony właśnie dla Was, nowi gracze!







Wersje gry



Gra posiada dwie różne wersje gry:

darmową, czyli dostępną dla każdego. Gracze, którzy pobrali darmową wersję grają ze sobą w meczach turniejowych. skrzydłowych, deathmatchach, minigrach oraz w nowym trybie, strefie zagrożenia.

płatną, czyli do kupienia za 56,99zł. Gracze, którzy kupią tą wersję otrzymują status Prime dzięki któremu mogą grać z dotychczasowymi graczami CS:GO oraz z nowymi, którzy również kupili tą wersję. Dodatkowo otrzymują oni dostęp do otrzymywania zestawów pamiątkowych, losowych przedmiotów oraz skrzyni z bronią. Nagrody te są ekskluzywne dla posiadaczy statusu Prime.



Co z dotychczasowymi graczami?



Dotychczasowi gracze otrzymują Odznakę lojalności - odznakę upamiętniającą lojalne członkostwo w społeczności CS:GO przed aktualizacją "Strefa zagrożenia". Wszyscy gracze, którzy nie posiadali statusu Prime, ale kupili grę automatycznie otrzymują ten status bez względu na to, czy mieli połączony numer telefonu z kontem Steam czy też nie.







Co nowego w grze?



Gra zmieniła swój typ na free to play, czyli darmową dla każdego. Do gry został wprowadzony nowy tryb Battle Royale pod tytułem Strefa Zagrożenia. Więcej o tym trybie w dalszej części poradnika.







Tryby gry



Counter-Strike: Global Offensive posiada aktualnie 8 różnych trybów rozgrywki oraz dodatkowe tworzone przez społeczność na "serwerach społeczności".



Główne tryby gry to:

Turniejowy - najważniejszy tryb gry. Dziesięciu graczy jest podzielonych na dwie drużyny po pięć osób, którzy rywalizują ze sobą w trzydziestu rundach, każda po 1:55 minuty. Grę rozpoczynamy ze stanem konta równym $800. Rundę można wygrać na trzy sposoby: zabijając wszystkich przeciwników; podkładając bombę i pomyślnie ją wysadzając (strona terrorystów); rozbrajając bombę (strona anty-terrorystów). Wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie 16 zwycięskich rund. Maksymalna liczba rund wynosi 30. W tym trybie gry zdobywamy rangę, która odzwierciedla nasze umiejętności w grze. Jest ona podstawą do dopasowania graczy do odpowiedniego meczu, gdzie gracze będą podobnej rangi.

Uproszczony - tryb nawiązujący do trybu turniejowego. Liczba graczy zwiększa się do dwudziestu - dwie drużyny po dziesięć osób. Runda trwa dłużej, bo aż 2:15 minuty. Grę rozpoczynamy z większą ilością pieniędzy, bo aż $1000 oraz z automatycznie zakupionym opancerzeniem. Rundę można wygrać w ten sam sposób co w trybie turniejowym. Wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie 8 zwycięskich rund. Maksymalna liczba rund wynosi 15.

Deathmatch - mecz trwa 10 minut. Piętnastu graczy jest podzielonych na dwie drużyny. Gracze walczą ze sobą na punkty - osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów wygrywa. Punkty zdobywa się poprzez zabijanie graczy danymi broniami. 20 punktów zdobywamy za zabicie nożem; 12 punktów za zabicie pistoletem, strzelbami (oprócz XM1014), pistoletami maszynowymi (oprócz P90) oraz Zeusem x27 (paralizatorem); 11 punktów za zabicie karabinem szturmowym, SSG 08, XM1014 oraz P90; 10 punktów za zabicie karabinami snajperskimi (oprócz SSG 08) oraz karabinami maszynowymi.

Wyścig zbrojeń - tryb z modem gun game. Każdy gracz po dokonaniu dwóch zabójstw przeciwnika dostaje inną broń. Jeśli gracz zostanie zabity nożem traci swoją obecną broń i dostaje broń, którą posiadał poprzednio. Zwycięzcą zostaje osoba, która osiągnie maksimum punktów i dokona zabójstwa złotym nożem.

Demolka - tryb z modem zamachu bombowego - terroryści muszą podłożyć bombę na jednej strefie detonacyjnej, a antyterroryści muszą zapobiec podłożeniu bomby lub ją rozbroić. Każdy gracz po dokonaniu zabójstwa przeciwnika dostaje inną broń w następnej rundzie. Jeśli gracz zostanie zabity nożem traci swoją obecną broń oraz dostaje broń, którą miał poprzednio.

Latający skaut - gracz posiada zmniejszoną grawitację i posiada jedynie broń SSG 08 oraz nóż. Celność tej broni jest lekko zwiększona.

Skrzydłowy - tryb turniejowy rozgrywany na mniejszych mapach z jedną strefą detonacji. Graczy tym razem jest tylko czterech, gdzie są podzieleni na dwie drużyny po dwie osoby. Dla tego trybu są stworzone osobne rangi - te same, co w trybie turniejowym.

[NOWY TRYB] Strefa zagrożenia - tryb battle royale. Jest on dość specyficzny - mapa nie jest tak duża jak w grach typu PUBG, COD Black Ops 4 czy Fortnite; graczy jest jedynie 16 lub 18 (w porównaniu do innych gier, gdzie liczba graczy wynosi maksymalnie 100, jest to dość mała liczba); tryb ten można grać samemu (wtedy gramy na 16 graczy), dwójkami lub trójkami (wtedy gramy na 18 osób). Opancerzenie, bronie oraz amunicję znajdujemy w skrzynkach rozrzuconych po mapie lub zamawiamy je za pomocą tabletu (za pomocą zebranych wcześniej pieniędzy, które również są rozrzucone po mapie), a następnie przylatuje do nas dron z zamówionymi rzeczami. Mapa jest podzielona na sektory, a strefa śmierci stopniowo zmniejsza pole gry na mapie.

inne tryby gry na serwerach społeczności typu: surf rpg oraz timer, areny 1v1, bhop, parkour, nierankingowe 5v5, deathmatch na niestandardowych mapach itp.

Bronie w grze



W grze znajdziemy 9 kategorii broni:

Pistolety - Glock-18, P2000/USP, Dwie Beretty, P250, Tec-9/Five-Seven, Desert Eagle/Rewolwer R8,

Strzelby - Nova, XM1014, Obrzyn/MAG-7,

Karabiny maszynowe - M249, Negev,

Pistolety maszynowe - MAC-10/MP9, MP7/MP5-SD, UMP-45, P90, PP-Bizon,

Karabiny szturmowe - Galil AR/FAMAS, AK47/M4A4/M4A1-S, SG 553/AUG,

Karabiny snajperskie - SSG 08, AWP, G3SG1/SCAR-20,

Noże - Domyślny nóż T/AT, Bagnet, Nóż motylkowy, Nóż składany, Nóż do patroszenia, Nóż myśliwski, Karambit, Bagnet M9, Sztylety cienia, Nóż Bowie, Nóż Falcjona, Navaja, Nóż Talon, Nóż Ursus, Sztylet, Złoty nóż (tylko w trybie wyścigu zbrojeń),

Granaty - Koktajl Mołotowa/Granat zapalający, Wabik, Granat błyskowo-hukowy, Granat dymny, Granat zaczepny, Granat Taktyczny (wcześniej dostępny tylko w misjach Operacji Wildfire),

Inne - Zeus x27 (paralizator), C4 (bomba), siekiera, młotek itp. (dostępne w trybie Strefy zagrożenia).



Mapy dostępne w grze



Dust II









Mirage







Inferno







Cache







Cobblestone







Train







Overpass







Nuke







Dust







Office







Agency







Austria







Biome







Subzero







W trybach wyścigu zbrojeń, demolki, latającego skauta







W trybie skrzydłowego











I to tyle! To podstawowe informacje na temat gry. Mam nadzieję, że chociaż trochę przedstawiły ci one jak wygląda gra Counter-Strike: Global Offensive. Więcej informacji na temat doszlifowywania gry (ustawienia, celownik, viewmodel) znajdziesz w moim kolejnym poradniku w niedalekiej przyszłości. Jeśli spodobało ci się to wprowadzenie zostaw ocenę oraz komentarz!