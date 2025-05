CS:GO - Tanie i piękne skiny do noży! 1

Witam wszystkich! W tym artykule przedstawię wam moją własną listę tanich i pięknych skórek do noży w cs:go. Dla każdego rodzaju noża przygotowałem po 2 różne skórki ( bagnet M9 , Gut knife, shadow daggers, flip knife )! Zapraszem do czytania! 1. Na pierwszy ogień weźmiemy jeden z najpopularniejszych noży w naszej ukochanej grze - Bagnet M9!* SAFARI MESH ( w stanie lekkiego zużycia )skin ten przedstawia nam ten prze piękny nóż w żółto - szarym wydaniu. Kosztuje on jedyne 462,35zł i stanowi idealne kombo do różnego rodzaju żółtych broni czy rękawiczek. Widzimy tutaj wyraźne ślady siatki maskującej co dodaje wspaniałego efektu. Niby siatka biedy, ale ładniejsza od wielu innych noży.* FREE HAND ( w stanie mocnego zużycia )Po mimo odstraszającej nieco nazwy stanu tej skórki to moim zdaniem za 664,81zł utrzymuje się jako najładniejszy skin do noża z tej półki cenowej. Przedstawia on na swoim ostrzu piękne białe wzory na fioletowym tle dzięki czemu z łatwością idealnie dobierze się wieloma skinami do różnych broni, wyglądają po prostu świetnie bez dwóch zdań.2. Przechodzimy już do drugiego noża w counter strike'u i naszym oczom ukazuje się : Gut knife!* AUTOTRONIC ( w stanie po ciężkich walkach )Kolejny skin , który po mimo swojego stanu wygląda w prost nie ziemsko dobrze a ten skin moim zdaniem po prostu wymiata i jak dla mnie to naprawdę dobry deal wydać tylko 405,61zł na najładniejszego skina właśnie do noża z hakiem , którego tak na marginesie jestem wielkim fanem. Skórka ta posiada wybitne kolory pokazane w przepiękny sposób. Rękojeść - szaro czarna , natomiast ostrze - piękne na wpół czerwone, na wpół białe. Polecam gorąco!*SLAUGHTER ( w stanie fabrycznie nowym )Kolejna niesamowita skórka w czerwonym stylu, tym razem za jedyne 393,84zł!!! Jeżeli masz troszkę pieniędzy w portfelu steam to uwierz mi, nie pożałujesz jeżeli wzbogacisz swój ekwipunek o tego skina. Niesamowicie wyglądająca czerwona krew na twoim nożu w grze, wyglądać będzie jak po prawdziwej rzezi. Spraw by twoi wrogowie czuli strach, gdy tylko go wyciągniesz!3. Trzecim nożem na mojej liście , a raczej ,zaskoczę was, noże - to shadow daggersy!!!* ŚNIEDŹ ( w stanie lekkiego zużycia )Perfekcyjny do krystalicznie białego, eleganckiego ekwipinku skin za jedyne 261,18zł . Nie da się powiedzieć tutaj po prostu nic innego, tym po prostu trzeba grać! Jak widzicie, sztylety cienia , nie zawsze muszą mieć takie ponure barwy.* FOREST DDPAT ( w stanie lekkiego zużycia )Wręcz fenomenalny zielony skin we wzór rozpikselizowanej tajgi z różnymi ciemnymi odcieniami. Skórka ta moim zdaniem jest bardzo ładna i przy swojej cenie 274,96zł warta kupienia, by pochwalić się kolegom z dróżyny swoją nową zdobyczą!4. Zamykamy temat shadow daggersów i w trybie błyskawicznym przechodzimy już do flip knife'a!* ULTRA FIOLET ( w stanie po ciężkich walkach )Ten kozacki skin za jedyne 364,01zł pasuje idealnie do każdego ciemnego komba co daje bardzo dużo możliwości jakiego innego skina do np rękawiczek dobierzemy sobie do naszego flipa. Fioletowy kolor idealne współgra tu z kolorem czarnym tworząc wspaniałe, niepowtarzalne duo!* i już ostatnia skórka w pierwszej części mojej listy : TIGER TOOTH ( w stanie boskiego factory new )Tutaj troszkę zaszalałem, lecz myslę że było warto. Przedstawiam wam : tiger tooth za 600 zł! Wiem, że wiele osób po prostu maży o takim skinie i powiem wam, że wasze sny mogą spełnić się już teraz, gdyż ten skin, w porównaniu do boskiego wyglądu jest śmiesznie tani! Kupujcie i bawcie się dobrze!Mam nadzieję, że wszystkim czytelnikom podobała się pierwsza część mojej listy najładniejszych i najtańszych skinów do noży w csgo. Za jakiś czas pojawi się durga, więc przygotujcię się na więcej!