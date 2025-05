CS:GO - Różne taktyki #1 - Rundy ECO

Witam wszystkich zainteresowanych w pierwszym artykule z serii "różne taktyki" mojego autorstwa. W tej serii artykułów będę chciał przedstawić najciekawsze i najbardziej interesujące zagrywki taktyczne jakich możemy próbować grając w grę Counter Strike: Global Offensive. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że prezentowane przeze mnie w tych artykułach taktyki mają charakter zapoznawczy, a co za tym idzie ich celem będzie zaspokojenie wiedzy początkujących graczy co do taktyk, jakie mogą stosować w poszczególnych sytuacjach.

Po kilku słowach wstępu, należy zabrać się do pracy. W tym artykule przyjrzymy się rundom ECO, postaramy się wyciągnąć z nich maksimum, przedstawię plusy i minusy rozgrywania takich rund na różne sposoby oraz jakie wyniki końcowe takich rund powinny nas usatysfakcjonować.

[TERMINOLOGIA]

Zacznijmy od terminologii, która będzie niezbędna do wyjaśnienia taktyk związanych z rundami ECO.

1. Runda ECO - Runda ekonomiczna. Takie rundy powinny być grane przez drużynę, której fundusze nie pozwalają na zakup pełnego wyposażenia. Rundy ECO ograniczają się zazwyczaj do kupienia jakiegoś pistola, bądź też nie nabywania żadnej broni.

2. Rush - Szybki podjazd jakiejś pozycji / obszaru mapy.

3. Stack - Zagranie jednej pozycji / obszaru mapy w kilku graczy bądź całą drużyną.

4. Loss Bonus - Bonus ekonomiczny za przegrane rundy.

5. Runda Force / Force Buy - Mimo braku możliwości zagrania pełnym wyposażeniem, kupujemy to na co nas stać.

6. Save - zachowanie broni na następną rundę

Rundy ekonomiczne są bardzo ważne. Kiedy przegramy, warto spojrzeć na fundusze naszej drużyny i podjąć odpowiednie decyzje. Brać pod uwagę powinniśmy również loss bonus. Jeśli pieniądze w naszej drużynie oscylują w graniach 1600-2000, a nasz loss bonus wynosi 1800$ lub mniej - powinniśmy zagrać rundę force. W każdym przeciwnym wypadku, najlepszym rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na rundę ekonomiczną.

Jakie strategie należy obrać podczas rozgrywania rundy ekonomicznej z samymi pistoletami? Otóż, rozwiązań jest kilka, a teraz przybliżę najpopularniejsze z nich.

[ANTYTERRORYŚCI]

Pierwszą z nich jest oczywiście dojazd. Dojazd polega na skróceniu i zrushowaniu jakiejś pozycji na mapie przez kilku zawodników drużyny broniącej. Jest to oczywiście zagranie ryzykowne, jednak prawdopodobieństwo wygrania rundy ekonomicznej bez podejmowania ryzyka jest bardzo niewielkie. Taki rush może przynieść nam wiele korzyści, często możemy dobrze wybrać miejscówkę którą rushujemy, co może zaowocować nawet w upuszczeniu bomby przez zabitego przez nas zawodnika drużyny atakującej - jest to najlepszy scenariusz. W przypadku "przeciętnego" wyniku, jesteśmy w stanie uzyskać jakąś broń, którą później możemy zasave'ować bądź też ugrać nią rundę, możliwości są różne. W najgorszym scenariuszu trafimy na kilku zawodników drużyny terrorystów, którzy wystrzelają nas jak kaczki bądź też nie trafimy zupełnie na nikogo. Mimo wszystko warto podejmować ryzyko.

Drugą z takich możliwości jest zestackowanie jednego bombsite'u. Bronienie jednego bombsite'u w pięć osób jest jak rzut monetą, szansa na to że drużyna terrorystów zaatakuje właśnie ten bombsite wynosi 50%. Jeśli się uda, a terroryści zdecydują się na atak bronionego przez nas w pięć osób bombsite'u, może okazać się że sprytną zagrywką wygraliśmy sobie rundę, praktycznie żadnym kosztem.

[TERRORYŚCI]

Po stronie terrorystów, pole do manewru jest niestety znacznie mniejsza. Zacznijmy od tego, że zajęcie jakiegokolwiek bombsite'u bez granatów jest kłopotliwe, jeśli mamy tylko pistolety staje się to wręcz nieosiągalne. Jest jednak kilka rzeczy, które możemy zrobić. Przede wszystkim, kluczowym będzie zaskoczenie przeciwnika. Terroryści w rundach ekonomicznych bardzo często decydują się na piątkowy rush jakiegoś BS'a, co niestety z reguły jest najgorszym wyborem. Bez kamizelek przyjmujemy dziesiątki obrażeń z jednego granatu, a nasz rush może być z łatwością powstrzymany. Powinniśmy więc grać rozsądnie i intuicyjnie, podejmując tym samym ryzyko. W takich sytuacjach warto korzystać z shifta i próbować przedostać się w takie miejsca, w których to antyterroryści nie spodziewają się nas spotkać. Warto skracać pozycje i nie robić zbyt wielkiego zamieszania, dzięki temu możemy trafić na przeciwnika odwróconego do nas plecami, który będzie dla nas łatwym celem.