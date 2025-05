CS:GO - pierwszy dzień IEM-a Katowice 2017

Pierwszy dzień IEM-a Katowice 2017 za nami. Nie obyło się od sensacji! Fnatic i Ninjas in Pyjamas wypadają z turnieju!

Counter-Strike to e-sport pełen zwrotów akcji. Przekonały się o tym dwie największe szwedzkie drużyny - Fnatic i Ninjas in Pyjamas, które odpadły już w rozgrywkach grupowych.



Co prawda, Ninjas in Pyjamas było słabo dysponowane w ostatnim czasie, ale to wciąż drużyna, która była dominatorem na początku ery CS:GO. Jest to naprawdę zaskakujące, tym bardziej, że wcześniej Christopher "GeT_RiGhT" Alesund zapowiadał "comeback" swojej drużyny do światowej czołówki. Niestety tak się nie stało, a NiP wygrał jedno BO1 z pięciu. Przegrali z Fnatic do 14 na mapie Cache, z Astralis - 24:28 na Overpass, z FaZe - 6:16 na Cache, z Immortals - 14:16 na Cobblestone. Wspomnianym wygranym meczem była "batalia" z OpTic, które było nędznie dysponowane i przegrało wszystkie swoje mecze w grupie. NiP zwyciężył 16:13.



Swoim taktycznym kunsztem i indywidualnymi umiejętnościami, nie popisali się również gracze Fnatic - jeszcze do niedawna dominatorzy w świecie CS:GO. Sam Olof "olofmeister" Kajbjer przyznał na swoim fanpage'u na Facebooku, że nigdy nie czuł się tak źle. Fnatic ukończyło turniej na nieco wyższej lokacie, ponieważ wygrało dwa mecze z pięciu. Nietrudno się domyślić, że wygrali z NiP-em (16:14; mapa Cache) i OpTic (16:10; mapa Train). Porażkę odnieśli z FaZe (11:16; mapa Train), Astralis (17:19; mapa Inferno), Immortals (14:16; mapa Mirage).



Bezpośredni awans do półfinału wywalczyło FaZe, natomiast Astralis i Immortals powalczą w piątkowym ćwierćfinale. Tymczasem, czekamy na jutrzejszy rozwój wydarzeń. Przypomnijmy, że w grupie B gra Virtus.pro - jedyna polska drużyna CS:GO, która reprezentuje nasz kraj i największy faworyt turnieju.







Autor: Pacek39