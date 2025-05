CS:GO - najlepsza odsłona serii?

Counter-Strike: Global Offensive na przestrzeni lat uzyskało miano "najlepszej odsłony serii" tejże gry. Wiele milionów użytkowników Steam na całym świecie sądzi, że nie ma potrzeby tworzyć kolejnej części gry z serii Counter Strike, lecz czy faktycznie twórcy zdołają utrzymać tę grę przy życiu przez wiele kolejnych lat?

W tym wątku chciałbym poruszyć całokształt produkcji, jaką jest Counter-Strike: Global Offensive i czy faktycznie nie potrzebujemy kolejnej odsłony serii. Poopowiadam Wam trochę o jej historii i podzielę się z Wami moimi przypuszczeniami co do przyszłości całej serii Counter-Strike. Tej gry chyba nikomu nie muszę przedstawiać, więc przejdę od razu do rzeczy.

Zachęcam do przeczytania artykułu do końca, a na pewno się nie zawiedziecie.

P.S W artykule zawarłem swoje subiektywne opinie. Każdy posiada inne zdanie, więc jeśli uważacie inaczej - respektuję to.

Klucz do sukcesu...



A więc, CS:GO zaczęło swoją walkę na rynku gier FPS w roku 2012. Gra stworzona przez Valve już od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem w branży gier. To co wyróżniało tę grę od innych części z serii, mianowicie przeniesienie rozgrywki częściowo z serwerów na specjalny pokój, do którego mogliśmy zapraszać swoich znajomych, dodanie trybu rankingowego oraz możliwość zdobywania poziomu konta sprawiło, że graczy przybywało coraz więcej i więcej, aż w końcu gra trafiła na pierwsze miejsce bestsellerów na Steam. Początkowo gra rozwijała się dość powoli. Pojawiły się pierwsze poprawki błędów, aż w końcu na pierwszą rocznicę gry dodano skrzynki, a w nich skórki do broni, co w późniejszym okresie czasu okazało się kluczem do sukcesu. Nagle wszystkie dotychczasowe gry z całego świata zaczęły "zgapiać" pomysł od amerykańskiego giganta, który dla wszystkich późniejszych produkcji stał się autorytetem i sposobem na wzbogacenie się o duże pieniądze...

Przez następne cztery lata regularnie rozwijano grę, aż pod koniec 2014 roku opublikowano wpis, który zawierał screen z przychodami, które przyniósł CS:GO. Było to "aż", bądź "tylko" 350 MILIONÓW DOLARÓW. Wyobraźcie sobie, ile studio zarobiło do dnia dzisiejszego...







Ale skoro już o tym mowa, przechodzimy do roku 2018. Przecież wszyscy wiemy, że Counter-Strike: Global Offensive od niedawna przeszedł na model Free to Play, co niestety nie wróżyło dobrze tej produkcji. Wielu ludzi uznało CS:GO za grę niegrywalną, a jej graczy "wymarłymi". Poniekąd mieli rację. Już od wielu lat gracze mieli wrażenie, że studio zaniedbuje tę grę. Krążyły także pogłoski o nowej produkcji od Valve, jaką było Red Dead Redemption II i to prace nad tą grą spowolniły rozwój CS'a, lecz czy aby na pewno? Od początku 2018 roku późniejsze aktualizacje trafiały do Counter-Strike'a co miesiąc, lecz zawierały mało nowej zawartości, lub co gorsza W OGÓLE JEJ TAM NIE BYŁO, no może poza poprawkami błędów, ale co to za nowość? Niestety taka sytuacja ma miejsce do teraz mimo, że obecnie Valve nie pracuje nad większymi projektami (przynajmniej nic na ten moment nie wiemy).

Nie mam tutaj na myśli tego, że gra umiera, ponieważ to nieprawda.



Ale skoro Counter-Strike: Global Offensive ma być najlepszą odsłoną serii, to warto rzucić okiem na ilość sprzedanych egzemplarzy Counter-Strike: Global Offensive, a poprzednikiem - Counter-Strike: Source...

Counter-Strike: Global Offensive - ~ 46 milionów sprzedanych kopii

Counter-Strike: Source - ~ 15 milionów sprzedanych kopii

Stan na 7 lipca 2018r.





A więc, biorąc pod uwagę sprzedaż najnowszej części, a sprzedażą jej poprzednika - faktycznie to najnowsza cześć ma prawo być najlepszą częścią z serii, lecz pod względem TYLKO I WYŁĄCZNIE sprzedanych egzemplarzy. Inne części z serii Counter-Strike powoli zyskują graczy mimo wielu lat na karku (CS:GO także jest już starą grą i przydałby się jakiś następca), a wszystko za sprawą prostoty w wykonaniu i braku tych wszystkich "bajerów", jakie oferuje Global Offensive. Coraz więcej graczy decyduje się na "powrót do korzeni" - chcąc powspominać stare czasy, gdy grało się całymi dniami w kafejkach internetowych w przysłowiową "jeden-szóstkę". Ach, kiedyś to było...





Podsumowując, baza graczy większości części serii Counter-Strike wciąż utrzymuje się przy wysokich wartościach. Nawet "jeden-szóstka" posiada 14 tysięcy unikalnych użytkowników dziennie, co jest dużą sumą mimo ery Global Offensive i gier Battle Royale. Odpowiadając na pytanie "Czy faktycznie Global Offensive jest najlepszą częścią serii?", to każdy musi na to pytanie odpowiedzieć sam. Według mnie rzeczywiście tak, ponieważ branża gier ciągle idzie do przodu, a Global Offensive stara się nadążać za panującymi trendami, w tej chwili właśnie na Battle Royale. Inne części serii nie posiadały tego typu unikalnych trybów rozgrywki, no może poza GunGame, czy Sufr, czyli nazwijmy to "pospolitymi trybami". To między innymi dlatego CS:GO jest nazywany przez niektórych najlepszą częścią serii.



Global Offensive wciąż utrzymuje się na szczycie listy najchętniej grywalnych gier na Steam i myślę, że pozostanie tak jeszcze długo i długo, aż w końcu nadejdzie gra, która będzie w stanie odebrać jej ten tytuł (na moje oko za jakieś 4-5 lat).

To już wszystko w tym artykule, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, z chęcią poznam Wasze zdanie na ten temat.

Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych wpisach na forum :P