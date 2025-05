CS:GO - Koniec Gamblingu, Co to właściwie oznacza?

Koniec Gamblingu, czyli sytuacja którą żyje teraz społeczność Counter-Strike'a. Większość osób, zwykłych graczy stwierdziło: Ahahahah w końcu zamknęli te złodziejski strony . Sytuacja wygląda łatwo prawda? Zamknięto ruletki i jackpoty, i tyle. Niestety nie, bo z tego powodu CS:GO zmieni się drastycznie, czy na lepsze, czy na gorsze, przyjdzie nam oceniać kiedy minie trochę czasu, a ja na dole opiszę ci jakie zmiany w Counter-Strike spowodało oświadczenie Valve.

Przede wszystkim - skiny, to na nich opierał się cały Gambling, jego struktury. Bez skinów nigdy żadna strona hazardowa by nie powstała, no chyba że taka gdzie umieszczalibyśmy swoje konta Steam w puli. "Wyłączenie" hazardu spowodowało, że ceny skinów drastycznie opadają, na przykład Gut Knife | Vanilla, kiedyś kosztował ponad 45 euro, średnio 50, czasami 55, teraz zaledwie 40, czyli spadek o 20%. To samo dotyczy innych skinów, naprzykład AK-47 Frontside Misty FT kiedy Gambling miał się dobrze, kosztował 9,50 - 10Euro. Teraz za tą sumę otrzymamy ten skin w jakości o jedną wyższej, czyli MW, a FT w tej chwili szacuje się na wydatek rzędu 6,80. Podsumowując, decyzja Valve o zakazaniu używania SteamOpenID do celów hazardowych, spowodowała zamknięcie stron na których mogliśmy obstawiać nasze droższe lub tańsze skórki do broni, a także olbrzymi spadek cen skinów.

Kolejną kwestią którą należy omówić, są reklamy wirtualnych kasyn, które przestały nas atakować ze wszystkich stron po zamknięciu stron hazardowych. Próżno również szukać filmów promujących takie strony na serwisie YouTube, bądź osób streamujących swoje wizyty w "ośrodkach gamblingowych" w serwisie Twitch.Tv i tym podobnych.

Opinie na temat decyzji Valve są rozbieżne, wydawane przez różne osoby, które ceniły sobie hazard związany z CS, i takie które były jego przeciwnikami. Osobiście uważam, że położenie kres tej działalności jest dobrą decyzją, ponieważ korzystać z wirtualnego kasyna mógł każdy, kto kliknął "akceptuję regulamin i mam ukończone 18 lat", nie ważne czy był pełnoletni, czy był 10-latkiem który postanowił że obstawi swoje kieszonkowe na jednej z takich stron. Oczywiście, są osoby takie jak naprzykład byli właściele takich witryn internetowych, którzy teraz stracili jeden lub jedyny sposób zarobku, wiadomym jest że ta decyzja nie wywołała uśmiechu na ich twarzach. Kolejną grupą którą należy uwzględnić, są posiadacze ekwipunków wartych tysiące dolarów, ktorzy stracili pewien procent wartości ich inwentarza z tego powodu. Myślę jednak, że nie są oni poszkodowani tak bardzo. Jest także społeczność przeciwna do tej która posiada bogate ekwipunki na swoich kontach Steam, a mianowicie osoby które swój portfel doładowują tylko co jakiś czas. Będą oni mogli teraz zakupić więcej wirtualnych ozdób, niż przed upadkiem hazardu związanego tak mocno z Counter-Strike.

Mam nadzieję że moje wypociny były zdatne do czytania, i coś zrozumiałeś :P