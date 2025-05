CS:GO - jak poprawnie używać granatów?

Counter Strike: Global Offensive jest aktualnie jedną z najbardziej popularnych gier dostępnych na rynku. W CS:GO zagrać możemy poprzez platformę Steam. Gra od jakiegoś czasu stała się darmowa - to właśnie z tego powodu uważam, że warto przedstawić sposoby oraz sytuacje, w których najefektywniejsze okaże się korzystanie z naszego utility.

Na początek warto nadmienić, że utility (czyli właśnie granaty) są przez wielu graczy bardzo niedoceniane. Takie sytuacje najczęściej możemy spotkać na niższych rangach, w których to gracze często w ogóle nie kupują granatów nie będąc świadomymi tego, jak wielki efekt mogą one przynieść. Prawda jest taka, że w niektórych sytuacjach jeśli mamy dla przykładu jedynie 3700$ po stronie atakującej, warto zaopatrzyć się nie w kamizelkę + hełm oraz AK-47, ale rozważyć opcję zakupu kamizelki + hełmu, zrezygnować z AK-47 na rzecz Galila i kilku granatów.

Przyjrzyjmy się więc dostępnych w grze granatom:

- Granat błyskowo-hukowy - zdecydowanie podstawowy, niezbędny granat. Dzięki temu granatowi łatwiejsze staje się wychylanie na większość pozycji. Flashbang jest kluczową bronią przeciwko sniperowi.

- Granat zapalający (molotov) - jest to granat bardziej zaawansowany. Dzięki temu granatowi jesteśmy w stanie podpalić niewielki obszar, który będzie zadawał obrażenia wrogom znajdującym się w jego polu rażenia.

- Granat dymny - tak zwany smoke. Dzięki temu granatowi jesteśmy w stanie "odciąć" niektóre miejscówki.

- Wabik (decoy) - granat ten imituje dźwięk broni, którą posiadamy w ekwipunku.

- Granat zaczepny - najprostszy w obsłudze granat, jego zadaniem jest zadawanie obrażeń przeciwnikowi

Po omówieniu granatów, warto obmówić sytuacje, w których warto z poszczególnych granatów korzystać.

Na pierwszy ogień, przyjrzyjmy się granatowi błyskowo-hukowemu. Zawsze powinniśmy poświęcić 200$ żeby mieć go w swoim ekwipunku. Dzięki optymalnym użyciu tego właśnie granatu, możemy oślepić przeciwnika i z łatwością go zabić lub wyłączyć z akcji. Ważnym terminem powiązanym z tego rodzaju granatem jest popflash. Co oznacza popflash? Jest to rzucenie flasha w taki sposób, aby niemożliwe stało się od niego odwrócenie, wybucha przeciwnikowi idealnie tam gdzie jest aktualnie wpatrzony.

Kolejnym granatem, który będzie brany pod lupę jest granat zapalający. Jeśli o ten granat chodzi, możemy go używać do ciekawych i kreatywnych zagrań, jednak przede wszystkim służy on do wypędzenia przeciwnika z pewnych pozycji, bądź też po prostu ich sprawdzenia. Za przykład posłuży nam mapa de_mirage, na której to terroryści wychodząc na rampę, często palą pozycję pod drewnem, dzięki czemu mają pewność że nie znajduje się tam przeciwnik - w przeciwnym razie, zostanie on spalony bądź też zmuszony do szybkiego wychylenia na wcelowanych terrorystów. Ważną kwestią o której nie wolno zapominać jest to, że granat ten może być ugaszony granatem dymnym!

Trzecim omówionym granatem będzie granat dymny. Podobnie jak flashbang, w naszym ekwipunku powinien widnieć co rundę. Dzięki temu granatowi jesteśmy w stanie odciąć niektóre wejścia, gracze rzadko przechodzą przez smoki, a jeśli już to robią, mamy gwarancję tego że zobaczymy ich pierwsi. Tutaj z kolei warto pamiętać o tym, że granat dymny to nie ściana, gracze mogą przez niego przechodzić oraz skanować!

Granatem numer cztery jest wabik. Definitywnie najtańszy granat, kosztuje on zaledwie 50$. Najczęściej stosowany jest do zagrywek mających na celu zbaitowanie (podpuszczenie) przeciwnika. Wabik swoim wyglądem przypomina flasha, dzięki czemu możemy go rzucić i wychylić zaraz po nim mając świadomość, że nie zostaniemy oślepieni. Przeciwnicy często odwracają się od tego granatu, myśląc że zostali zaatakowani flashbangiem.

Ostatnim już granatem, który został do omówienia, jest granat zaczepny. Podstawowy granat, najczęściej stosowany do obijania przeciwników na początku rund lub podczas wejść drużyny atakującej. W celu opisania działania tego konkretnego granatu, warto powrócić na mapę de_mirage jako nasz przykład. Na tej bowiem mapie, terroryści często decydują się na rushowanie bombsite'u B, rzucając w idealnym momencie granat zaczepny do apartamentów, możemy za koszt 300$ spowodować ogromne zamieszanie i utraty punktów zdrowia u przeciwników.

Podsumowując, nie zapominajmy o granatach. Warto je mieć oraz używać, gdyż to właśnie ten element jest prawdziwą kwintesencją taktycznej strony gry Counter Strike: Global Offensive.