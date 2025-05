( 4 ratings)

Critical Ops [Android] - CS:GO na telefon!

"Critical Ops" to gra na urządzenia z systemem "Android" stworzona przez studio "Critical Force Entertainment". Czy produkcja może nosić miano CS:GO na telefon? Zobaczmy.Jest to przede wszystkim sieciowa strzelanka FPP&FPS. Od razu przy pierwszym uruchomieniu i zagraniu pierwszej gry widać, że twórcy bardzo mocno wzorowali się na tworze studia "Valve". Twórcy produkcji mają już na koncie jedną próbę stworzenia CS'a na telefon, a gra nosi nazwę "Critical Strike: Portable". Tytuł ten zadebiutował w 2015 roku.



Kolejnym aspektem gry jest walka między terrorystami a antyterrorystami. Każdy z graczy trafia na pomysłowo zaprojektowaną arenę, gdzie wykonuje przypisane mu zadania. Na samym początku, nowym graczom przyjdzie się mierzyć w trybie "Defuse The Bomb". Do dyspozycji każdego z graczy oddano dość bogaty arsenał, a w tym pistolety, karabiny maszynowe, strzelby automatyczne, czy snajperki, a także wyposażenie dodatkowe, w tym kamizelki kuloodporne, granaty i różnej maści hełmy. Można je nabyć w specjalnym sklepie za pozyskane w trakcie starć fundusze.



Mapy umieszczone są w znanych miastach w Europie, na przykład w Amsterdamie, Barcelonie, czy Tokio. Na jednej arenie może znajdować się maksymalnie 20 graczy, czy to przypadkowych, czy większe grupy znajomych. Gra daje możliwość zakładania własnych klanów, a twórcy co jakiś czas organizują ciekawe turnieje, na których można zdobyć ciekawe nagrody.



Grafika "Critical Ops" jest naprawdę dobrze wykonana. Zadbano o szczegóły na każdej mapie, dzięki czemu wrażenia z rozgrywki są jeszcze większe, a także same starcia nabierają charakteru. Steruje się tradycyjnie za pomocą gałki analogowej i przycisków odpowiadających za daną czynność, na przykład strzał. Każdy z nas może według własnych upodobań zmieniać ułożenie przycisków.



Jak widać gra prezentuje się bardzo ciekawie i fakycznie jest bardzo podobna do popularnego CS'a, a w dodatku całkowicie darmowa (można ją pobrać w Sklepie Play). Jak najbardziej zachęcam do wypróbowania, bo to swoisty przenośny CS na telefon.



Pozdrawiam!