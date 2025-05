Co zrobić, gdy skin zostanie skradziony w CS:GO?

Jeśli gracie w CS:GO od dłuższego czasu, to zapewne wiecie, że w grze występują różne skórki, które kosztują prawdziwe pieniądze. Niestety, nawet teraz, w 2023 roku, przy wszystkich środkach ostrożności, jakie podjęło Valve, przy wprowadzeniu tymczasowego bana po handlu i przy rozwoju kradzieży skinów, wciąż są ludzie, a nawet całe strony internetowe, które próbują was oszukiwać i okradać.

Jak można ukraść twoje skóry?



1) Kradzież konta



Mamy tutaj na myśli fakt, że wasze konto Steam, na którym przechowywany był CS:GO i wszystkie jego skórki, zostało skradzione. W dzisiejszych czasach jest to coraz rzadsze, ze względu na wprowadzenie uwierzytelniania i powiązania Steam z numerem telefonu. Ogólnie rzecz biorąc, odzyskanie dostępu do konta jest możliwe bardzo szybko. Jednak nawet ten czas jest wystarczający dla napastników, aby przenieść wszystkie skórki z twojego inwentarza na własne, "lewe" konto, z którego skórki są już rozprowadzane wśród kupujących lub serwisów handlowych.



2) Kradzież w transakcji



Ten rodzaj kradzieży występuje głównie w wymianach osobowych. Na przykład, znalazłeś potencjalnego kupca na jakimś publicznym forum. Rozmawiasz z nim i zgadzasz się na sprzedaż. Wysyłasz mu skórkę, ale on po prostu dodaje cię do czarnej listy i nie daje ci pieniędzy. Niestety, Steam nie przewiduje handlu i relacji rynkowych. Istnieje wymiana, ale nikt nie może ci za nią zapłacić, więc takie transakcje są zawsze nieuzasadnionym ryzykiem. Jeśli musisz sprzedać swój inwentarz, sprzedaj go ludziom, których znasz w prawdziwym życiu lub dobrym znajomym, z którymi grasz od lat lub dobrze znasz. W takim przypadku możesz odzyskać swoje pieniądze, gdy spotkasz się z nimi osobiście w realu. W ostateczności lepiej skorzystać ze strony trzeciej i sprzedać skiny na którymś z popularnych serwisów handlowych. Lepiej stracić 15-20% na takiej stronie, niż oddać swoje zapasy jakiemuś złodziejowi.



Co zrobić, gdy skin do CS:GO zostanie skradziony?



Co zrobić, jeśli twoje skórki CS:GO zostały skradzione Teraz dochodzimy do głównego pytania naszego artykułu - co zrobić, jeśli popełniłeś błąd i skradziono ci skórki. Po pierwsze, udaj się na stronę wsparcia Steam. Możesz to zrobić pod tym linkiem: https://help.steampowered.com/pl/



Nie martw się, to Steam-Online, więc nie krępuj się podać danych swojego konta. W naszym przypadku wystąpił problem z CS:GO. Jeśli nie masz dostępu do swojego konta - to od razu wybierz odpowiednią funkcję na górze.

W kolejnej tabeli wybierz pozycję, która powoduje, że nie możesz uzyskać dostępu do swojego konta. Na przykład, może zostać skradzione. Wybierz wtedy sekcję 2, a programiści powiedzą ci krok po kroku, co musisz zrobić.

Podobnie jest w podobnych sytuacjach. Jeśli masz problem ze skinami, wybierz CS:GO i w tabeli, która się otworzy, wybierz "Mam problem z przedmiotami". W kolejnej tabeli wybierz przedmiot, który odpowiada Twojej sytuacji.

W tym przypadku będziesz musiał wypełnić list, w którym musisz podać wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak zostałeś oszukany i najlepiej również potwierdzić, że przedmioty faktycznie należały do Ciebie. Idealnie byłoby mieć zrzuty ekranu lub nagrania wideo, aby udowodnić transakcję lub kradzież konta, ponieważ nie ma innego sposobu na kradzież skórek od ciebie. Z reguły niemal od razu dostajesz odpowiedź od bota, że Twoje żądanie zostało przyjęte i jest przetwarzane. Jeśli wszystkie Twoje słowa zostaną potwierdzone, to z reguły odpowiedź przychodzi w ciągu 2 tygodni. Zazwyczaj w tym czasie skiny zostaną w pełni zwrócone na Twoje konto.



Jak uniknąć bycia oszukanym w CS:GO?



1) Nie zapominaj, że Valve nie zmieniło swojej polityki dotyczącej transakcji. Każda wymiana musi być potwierdzona kliknięciem w specjalnej wiadomości e-mail.

2) Każda wymiana narzuca tymczasową blokadę na 14 dni. Ten okres to akurat tyle czasu, abyś mógł anulować wymianę (transakcję) na czas, aby odzyskać swoje skórki, jeśli na Twoje konto nie wpłynęły żadne pieniądze.

3) Nie zapomnij złożyć skargi na gracza, który próbował Cię oszukać. Nie tylko pozbawisz nadużywającego możliwości handlu, ale także zapewnisz bezpieczeństwo innym potencjalnym ofiarom.



Pamiętaj, że im bardziej szczegółowo opiszesz swój problem i im więcej dowodów przedstawisz obsłudze Steam, tym szybciej odzyskasz skradzione skórki.



4) W przypadku zakupu, wykonaj również dodatkowe zrzuty ekranu. W ten sposób możesz potwierdzić ich zakup w przypadku, gdy pozbawiony skrupułów sprzedawca oskarży Cię o ich kradzież. Najlepiej zrób jeszcze jeden zrzut ekranu z korespondencji i zmuś osobę do przyznania się, że otrzymała zapłatę za transakcję.





W jakich przypadkach nie można zwrócić skó

















1) Niestety, taka praktyka również istnieje. Skiny nie zawsze będą mogły być zwrócone z kilku powodów. Valve zwróci skradzione skórki tylko raz. W przypadku drugiego zdarzenia, nie powinieneś nawet zawracać sobie głowy kontaktem z działem wsparcia technicznego, ponieważ w 100% zostaniesz odrzucony.

2) Valve nie wyda refundacji, chyba że będziesz w stanie dostarczyć wystarczające dowody na to, że skórka została skradziona.

3) W 2023 roku jest o wiele trudniej odzyskać swoje skiny, ponieważ Valve uczyniło to tak bezpiecznym jak to tylko możliwe dzięki systemowi potwierdzania handlu i 14-dniowemu banowi. Jeśli gracz nic nie zrobił w tym czasie, to jego problem.

4) Jeśli masz wyłączoną funkcję potwierdzania handlu na swoim koncie, Valve nie zwróci ci twoich przedmiotów.