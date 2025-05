( 9 ratings)

Co oznacza Source 2 dla CS:GO?

CS:GO działa obecnie na silniku Source. Valve oficjalnie zapowiedziało że już pracują nad przeniesieniem gry na nowy silnik. Co to oznacza? CS:GO jest już od dobrych pięciu lat na rynku, a gra funkcjonuje na tym samym silniku (ulepszanym co prawda) co znane dobrze wszystkim graczom Half-Life 2, wydane w 2004 roku.

Patrząc z biegiem lat może nam się wydawać że silnik na którym funkcjonuje CS jest przestarzały i w sumie to prawda.... ale w nie do końca.

Porównując gameplay CS:S a CS:GO widać wiele różnic (np. fizyka obiektów) ale same podstawy są właściwie identyczne.

Do czego zmierzam? Do tego że faktycznie z każdym CS'em gra ma ogółem taki sam kształt ale diabeł tkwi w szczegółach.

Wiele takich szczegółów według społeczności graczy (a nawet mnie) w niektórych momentach naprawdę szkodzi rozgrywce.

Możecie spytać: "Jakie to niby elemnty mogą psuć rozgrywkę?", np. fizyka movement'u (bunnyhoppy, boosty itp.), kąty wychylania (przeciwnik nas widzi, my go nie).

Tak wiele ważnych detali niszczy grę w Counter Strike'a. Zastanówmy się jednak co może naprawić silnik Source 2:



-TICKRATE 128

Coś na co liczą wszyscy gracze. Standardowe serwery posiadają tick 64, czyli odświeżają się 64 razy na sekundę. Ligi takie jak Faceit posiadają serwery z tickiem 128. Moim zdaniem byłoby to całkiem możliwe także z tego względu że Valve zbija całkiem niezły hajs więc nie byłoby to raczej problemem finansowym.



-FIZYKA GRANATÓW

Moim zdaniem to śmieszne że granty lecą tak bardzo daleko, choć trzeba przyznać że jeżeli by tak nie było to przejmowanie różnych strategicznych punktów na mapie byłoby znacznie trudniejsze. Fizyka granatów na nowym silniku zostanie na pewno znacząco zmieniona, tak aby stare granaty przeszły w zapomniane, by móc rzucać inne.



-OPTYMALIZACJA

Tu nie ma się co rozpisywać. Gra stanie się płynniejsza a grafika ładniejsza. Proste.



-RECOIL (?)

Trudno tutaj mi powiedzieć co i czy w ogóle coś się zmieni. Wielka niewiadoma. Jeżeli już miałoby się tak stać to moim zdaniem nadal bronie będą zbalansowane pod tym względem, to znaczy PM'y będą miały mniejszy odrzut od M4 czy AK.



-MAPY

Chodzi mi głównie o wygląd, przykładem możeby być Nuke czy Inferno. Mam nadzieję że gameplay na mapach nie zostanie zepsuty.



-SKINY

Skiny zapewne zostaną (to kura znosząca złote jaja dla Valve), wątpie żeby uległy znaczącym zmianom.



-TEKSTURY/MODELE POSTACI

Najprawdobodniej zmienią się modele map wraz z ich poprawą (patrz punkt "MAPY). Co do modeli postaci zostaną poprawione/być może lekko zmienione.



-HITBOXY

Ostatni punkt na liście. Nie ma gracza który nie narzekałby na hitboxy. Mam nadzieję że Valve coś z tym zrobi i w końcu trafienie przeciwnika w niektórych sytuacjach nie będzie graniczyło z cudem.



Myślę że w czytelny sposób przedstawiłem wam listę rzeczy którą przyniesie silink Source 2. Masz jakiś pomysł którego nie ma na liście? Napisz go w komentarzu!



Dzięki za czytanie

Sonix