Co jest lepsze CS:GO czy Payday 2?

Witam

Dziś powiem (przynajmiej spróbuje) określić co jest lepsze Payday 2 czy GTA V 1. Gdzie jest lepsza fabuła?Według mnie fabył lepsza jest w GTA gdyż w Payday 2 niema nic ciekawszego.2. W czym jest lepsz grafika ?Grafika zależy od komputera i ustawien więc nie trzeba sie martwić o to.3.Czy są jakieś ciekoawostki w GTA albo w Payday 2??W GTA znajdziemy dużo ciekawostek (np.Kosmici), a w Payday 2 sa ale jest ich strasznie mało to jest małe zmartwienie4.Gdzie znajdziemy więcej atrakci?Tu jestem z Payday'em tam wszedzie musimy coś rabować a w GTA są misje fabularne (czyli np. znajdź dom Trevora)5. Tłumaczenia (czylie gdzie są lepsze tłumaczenia z angielskiego na polski) według mnie sa tak samo przetłumaczone zawsze się znajdzie jakiś bład6.Gdzie jest więcej bagów?Według mnie więcej bagów jest w Gta gdyż nieraz Trevor ma nogi na głowie a głowe zamiast nóg.W paydaju nigy mi sie nie zdażyło takie coś.Pozytywy/negatywy GTA1.Ciekawa fabuła2.Różne postacie w jednej sesji3.Singleplayer i Multiplayer4.Zarabianie i wydawanie pieniędzy1.Bagi2.Lagi przy szybkiej jeździe3.Zaczynanie misji od nowa4.Trudne sterowanie (według mnie)Pozytywy/negatywy Payday1.Rabowanie banków2.Nie powtarzanie misji od nowa tylko od danego punktu1.Drobne lagi z ochroną np.BankuMoja ocena:Wedłóg mnie lepiej kupic Gta jak ktoś lubi fabułya jeżeli ktos lubi obrbowywac banki .itp to polecam PaydayJednak jeśli ktoś lubi grac w to i to to p[olecam kupic obydwie gry.Jezeli niemacie pieniędzy na gre to polecam wam grac tutaj i naprzykład zdobyć PSC.Pomocne wam bendą także filmiki na Youtubie lub gdziekolwiekindziej.Gdyż to jest tylko moja ocena a wy musicie sami zdecydowac co chcecie. Na odstawie obejrzonego wieda .Jeżeli macie swoje opinie to piszcie w komentarzach będę wam pomagał gdzyż mam oby dwie gry.Polecam sie na przyszłość