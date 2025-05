Clash Royale Opis Kart cz,1 Commony

Oto karty w Clash Royale o rzadkości Common.Wszystkie karty które prezentuje są na poziomie turniejowym czyli 9. 1.Ice SpiritJest to karta bardzo szybka kosztująca 1 elixir.Posiada splash damage.Atakuje jednostki naziemne i powietrzne.Skacząc na przeciwników zamraża ich na 1 sekunde. Jej damage to 97 a HP 190.2.Skeletons Jest to karta szybka kosztująca 1 elixir. Po jej użyciu na arenie pojawiają się 3 szkielety które atakują tylko jednostki naziemne.Ich damage to 67 i HP również 67.3.Giant Snowball jest to spell kosztujący 2 elixir.Posiada możliwość odepchnięcia i spowolnienia jednostek przeciwnika ,czas spowolnienia trwa 2.5 sekundy. Obrażenia jakie zadaje ta karta to 139 a na wieże przeciwnika jest to 49.4.Zap jest to spell kosztujący 2 elixiru.Jego damage na jednostki przeciwnika to 159 a na wieże 56.Potrafi stunować przeciwnika na 0.5 sekundy czyli innymi słowy zatrzymać przeciwnika w miejscu.5.Goblins są to 3 bardzo szybkie gobliny kosztujące 2 elixir.Ich damage wynosi 99 a hp 167 atakują tylko i wyłącznie jednostki naziemne.6.Bats jest to 5 bardzo szybkich nietoperzy które kosztują 2 elixir.Atakują jednostki naziemnie jak i powietrzne ich damage wynosi 81 i hp również 81.7.Fire Spirits są to 3 bardzo szybkie ogniste duszki kosztujące 2 elixir,które rzucają się tak samo jak ice spirit na przeciwnika.Ich splash damage to 178 a hp wynosi 91.Atakują jednostki naziemne oraz powietrzne.8. Spear Goblins są to 3 bardzo szybkie gobliny kosztujące 2 elixir które posiadają włócznię. Atakują jednostki powietrzne i naziemne.Ich damage wynosi 67 i hp 110.I tutaj zaczynamy już troszkę lepsze jednostki od poprzednich oczywiście nie mówię że tamte są słabe. Zależy jak się je wykorzysta.9.Knight jest jednostką naziemną kosztującą 3 elixiru.Posiada umiarkowaną prędkość.Atakuje jednostki naziemne.Jego hp wynosi 1350 a damage 167.10.Cannon jest to budynek obronny kosztujący 3 elixiry.Atakuje jednostki naziemne.Jego damage to 127 a hp 742.11.Bomber jest to karta z umiarkowaną prędkością kosztuje 3 elixiry.Posiada splash damage. Dobra na poradzenie sobie z hordą szkieletów i goblinów. Jego damage wynosi 271 a hp 311.12.Arrows jest to spell kosztujący 3 elixiru .Doskonale radzi sobie z hordą przeciwników z małą ilością hp jak np. minionki,gobliny i szkielety. Jego damage na wieże przeciwnika wynosi 86 a na jednostki 243.13.Skeleton barrel jest to jednostka powietrzna atakująca tylko budynki,kosztuje 3 elixiry. Gdy zostanie zniszczona lub doleci do budynku lub wieży wyskakują z niej szkielety w ilości 7 zadając przy tym wszystkim pobliskim jednostką 67 damage posiada 636 hp.14.Goblin gang są to 3 gobliny z mieczami i 2 gobliny z włóczniami kosztują 3 elixiry.15.Archers są to 2 łuczniczki poruszające się z umiarkowaną prękością kosztujące 3 elixiru.Atakują jednostki naziemne i powietrzne.Ich damage wynosi 83 a hp 254.16.Minions są to 3 "muchy" poruszające się szybko kosztują 3 elixiru.Atakują jednostki naziemne oraz powietrzne.Przechodzimy do droższych i silniejszych kart.17.Tesla jest to budynek obronny kosztujący 4 elixiru. Strzela do jednostek powietrznych i naziemnych jego damage wynosi 190 a hp 954.18.Mortar jest to budynek zarówno obronny jak i atakujący kosztuje 4 elixiru. Uderza tylko w jednostki naziemne i budynki ponieważ ma długi zasięg wynoszący 11.5 kratek. Jego hp wynosi 1219 a splash damage 220.19.Rascals jest to tak jakby jeden giant i 2 łuczniczki kosztują 5 elixiru.Atakują jednostki powietrzne i naziemne. Damage gianta wynosi 110 a hp 1515 natomiast, łuczniczek damage wynosi 110 a hp 216.20.Barbarians jest to czterech barbarzyńcow poruszają się umiarkowanie ich damage wynosi 159 a hp 636. Atakują jednostki naziemne.21.Minion horde jest to 6 "much" kosztujących 5 elixiru. Poruszają się szybko. Ich damage oraz hp jest takie same jak minionsów.22.Elite barbarians jest to 2 ulepszonych barbarzyńców poruszają się bardzo szybko kosztują 6 elixiru. Ich damage to 254 a hp 970.23.Royal giant jest to karta kosztująca 6 elixiru,porusza się wolno,atakuje budynki przeciwnika jego zasięg wynosi 5 kratek. Jego hp to 2544 a damage 254.24. Royal Recruits jest to 6 rekrutów posiadających tarczę. Atakują jednostki naziemne . Wytrzymałość ich tarczy wynosi 199 a główne hp 440 a damage 101.Dziękuje za przeczytanie mojego artykułu.