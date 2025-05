Clash Royale “Gdzie jest klucz do tej skrzyni?”

Clash Royale to mobilna gra MOBA z elementami tower defense oraz karcianki. Za ten tytuł odpowiada studio Supercell znane z takich tytułów jak Boom Beach, Hay Day oraz Clash of Clans. Studio to może poszczycić się byciem jednym z najbardziej dochodowych wydawców gier mobilnych. Clash Royale jest grą free2play dostępną na urządzenia z systemem Android. Należy wspomnieć, że w grze występują mikropłatności, które nie przeszkadzają w przyjemnej rozgrywce.

Czym dokładnie jest Clash Royale? Jest to oczywiście gra MOBA. Stajemy przeciwko wrogiemu władcy, a naszym celem jest zniszczenie jego trzech wież. Dokładnie takie samo zadanie otrzymuje nasz przeciwnik. Do dyspozycji mamy karty, które odpowiadają za przywołanie na pole walki jednostek (między innymi jednostek znanych z Clash of Clans), konstrukcji obronnych oraz zaklęć. U dołu ekranu znajduje się wskaźnik posiadanego przez nas eliksiru, który to wykorzystujemy podczas grania naszymi kartami. Ogólnie gra sprowadza się do tego, że na zmianę atakujemy i bronimy, staramy się jak najbardziej utrudnić dostęp do naszych wież. Gra ta oferuje uproszczony system strategii ograniczony do minimum. To pozwala nam na rozegranie stosunkowo krótkich meczy. Przypomina to bardziej krótkie starcia niż długie bitwy.







Kreskówkowa grafika utrzymana w średniowiecznym klimacie jest jak najbardziej przyjemna dla oka. Natomiast interfejs gry jest przejrzysty i zrozumiały. Całość jest zaprojektowana w schludny i przyjemny dla odbiorcy sposób.

Należy poruszyć kwestie społeczne w grze. Gracze mają do dyspozycji tworzenie klanów. Umożliwia to łatwą komunikację między znajomymi w grze, przyjazna potyczki, które to mogą pomóc w doborze odpowiedniej talii kart oraz wymianę kartami. Ten ostatni aspekt jest jak najbardziej przyjemny i pomocny graczom. Podczas rozgrywki do naszych rąk mogą się dostać karty, które to nie odpowiadają naszemu stylowi walki i nie potrafimy z nimi stworzyć efektywnej talii kart. Może się ona jednak okazać przydatna innym osobom. Mają one możliwość poprzez klan poprosić cię o dany rodzaj karty. Ty natomiast otrzymujesz złoto oraz exp w podziękowaniu za pomoc.

System mikropłatności przyjęty przez studio Supercell nie sprawia, że grę można zaliczyć do gier pay2win. Mimo to może okazać się uciążliwy. Klejnoty przydają się do otwierania skrzyń, które otrzymujemy podczas rozgrywki. Skrzynie te zawierają karty oraz złoto. Gra nie wymaga od nas płacenia za otwarcie skrzyni ale jeśli nie zdecydujesz się na tą płatną usługę musisz czekać minimum 3 godziny, aż zawartość skrzyni będzie dostępna dla ciebie. Należy wspomnieć, że możesz posiadać maksymalnie 4 skrzynie na raz. W tym czasie możesz otwierać wyłącznie jedną skrzynię.





Reasumując, gra ta jest przyjazna graczom. Ładna oprawa graficzna i przyjemny interfejs jest jedynie wisienką na torcie. Szybkie mecze wymagające umiejętności sprawnego analizowania i planowania nie pochłaniają dużo czasu. Elementy społecznościowe w grze zostały dobrze przemyślane i oferują dobry kontakt z resztą społeczności oraz szybszy rozwój talii. Zdecydowanym minusem okazuje się system nagród. Możliwość posiadania jedynie 4 skrzyń i otwierania w tym czasie tylko jednej z nich sprawia, że gracz może poczuć się zmuszony do wydania pieniędzy by nie musieć czekać. Mimo przyjętej polityki mikropłatności gra nie przyjmuje modelu pay2win.

Co myślicie o tej grze? Czy jest to dla was wystarczająco wyczerpująca strategia?