Clash Royale [Android] – dobra moba?

Gra “Clash Royale” została stworzona przez studio „Supercell”, dość dobrze znanej przez graczy telefonowych. Czy ich dzieło to dobra i wciągająca moba? Zobaczmy.

Jest to sieciowa gra bitewna, która zawiera w sobie sporo elementów MOBA.



Ciekawym aspektem produkcji jest to, że powracamy w niej do świata znanego z gry „Clash of Clans”, stworzonej również przez studio „Supercell”. W produkcji wcielamy się w władcę, który ma bardzo ambitne plany odnośnie swojego niewielkiego królestwa. Niestety odbiegają one zbyt bardzo od granic Jego możliwości. Jednak uzyskuje on pomoc od znanych z gry „Clash of Clans” wojowników.



Cała gra opiera się na sieciowych pojedynkach z innymi graczami. Mają one postać meczów typu MOBA i toczą się na niewielkich arenach. Celem każdego meczu jest obalenie wrogiego króla zasiadającego na tronie. Aby zwyciężyć, naszym zadaniem jest na każdą z dostępnych linii na arenie wysyłać jednostki ofensywne. Nie możemy jednak zapominać o swoim władcy, którego musimy cały czas chronić, na przykład stawiając w swoim zamku wierze obronne, czy używać różnych czarów i zaklęć, a także wysyłać do tego własnych wojowników.

Grafika produkcji jest wykonana w bardzo kolorowy sposób. Stworzona została w wizji średniowiecznego fantasy. Perfekcyjnie pasuje do klimatu i typu rozgrywki, jaki wyszykowali nam twórcy. Całość interfejsu jest bardzo czytelna i nowi gracze powinni szybko oswoić się z produkcją. Ja mogę tą grę tylko i wyłącznie polecić, wygląda bardzo dobrze i powinna przypaść do gustu fanom gier typu MOBA.

Pozdrawiam!