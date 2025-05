Clash Royale - popularna gra XXI wieku [Android]

Tak jak zwykle przyjrzymy się liczbie gwiazdek. Gra uzyskała 4,5/5 gwiazdek w notacjach użytkowników co wygląda na wynik bardzo dobry.



Clash Royale to gra wytwórni pt. Supercell która stworzyła również grę pt. Clash of Clans na podobnych zasadach. Aby używać opisywaną przeze mnie aplikacje potrzebne jest połączenie z internetem, jako iż to gra multiplayer. Można ją ściągnąć za darmo na swój smartfon już dzisiaj, wystarczy mieć trochę wolnego miejsca, ponieważ gra waży ponad 130mb.



Cechy Gry



* pojedynki z graczami z całego świata, za każdy wygrany pojedynek zyskujemy trofea, za przegrany tracimy

* skrzynie z lootem takim jak: (zawsze) monety, (zawsze) karty z postaciami, (rzadko) gemy oraz różne rodzaje skrzyń

* niszczenie wież przeciwnika, dwie boczne i siedziba ,,króla", za zniszczenie króla chronionego przez chociaż jedną wieże automatycznie wygrywamy starcie, otrzymujemy skrzynie i prestiż.

* stwórz własny klan aby grać z przyjaciółmi i piąć się w rankingu

* dobór odpowiednich sześciu kart aby wygrać



Wygląd Pojedynku



Wszystko zaczyna się niewinnie, czysto. Mamy przed sobą naszą arene. Na przeciwko nas jest nasz przeciwnik. Chcesz mu coś przekazać? Użyj dymku z trzema kropeczkami aby życzyć mu ,,Good Luck''. Na dole mamy pasek z maną (tak to nazwijmy, nie wiem jak to się fachowo nazywa). Mana jest nam potrzebna do tego aby móc używać kart (max. 10 pkt many), każda karta ma inną określoną liczbę pkt. many, czyli np. wiedźme postawimy za 5pkt a gremliny za 3pkt. Nasze stworki będą się bić ze stworami przeciwnika tworząc parcie na wieże, dzięki czemu zostanie ona chociaż w odrobinie naruszona i będziemy bliżej wygranej. Mamy 1:30 minuty aby wygrać, ważna rzecz: Jeżeli żadna z wież nie padnie czas zostanie wydłużony o 30 sekund. 30 sekund do końca oznacza że zwiększa się częstotliwość regeneracji many, czyli szybciej będziemy stawiać nowych żołnierzy.



Dobór Kart oraz Skrzynie, Questy



Zaczniemy od kart. Karty możemy układać jak nam się żywnie podoba, ale najlepiej jest mieć chociaż jednego tanka. Jak wspomniałem jestem amatorem tej gry, więc może ktoś w komentarzu do tego artykułu powie coś więcej. Co do skrzyń to mamy 4 wolne sloty (jeżeli wszystkie mamy zapełnione nie otrzymamy kolejnej skrzyni, musimy otworzyć te które mamy), każda skrzynia otwiera się ok. 1h-3h, zależy od rodzaju. Questy - zadania dzienne są dosyć proste np. rozegrać 10 gier, jeżeli wykonamy quest otrzymamy skrzynkę którą będziemy mogli otworzyć. Zadania wykonuje się dosyć wolno ale myślę że warto.



Inne



Jeżeli zapomniałem o niektórych rzeczach to bardzo przepraszam, ten artykuł zmęczył mnie psychicznie.



Dodatkowe informacje o aplikacji



* Instalacje: 100mil-500mil (gra robi furore w Polsce!)

* Zaktualizowano: 11 października 2017 (aktualizacje są dość duże, wypada być na to przygotowanym)

* Wersja Androida: 4.0.3 i nowsze

* Sprzedawca: Supercell

* Rozmiar: ok. 130mb



Zalety

+ przyjemna rozgrywka

+ darmowa, grasz ile chcesz

+ multiplayer, możesz grać z przyjaciółmi

+ zabawa na długie godziny

+ nigdy się nie nudzi



Wady

- częste updaty

- wymaga połączenia z internetem

- niektóre opcję są płatne



Źródła

- trochę własnego doświadczenia

- bardziej szczegółowe informacje zaczerpnięte z opisu gry









Autor: CrystalMag12