Clash Royale - o grze

Witajcie! Chciałbym dzisiaj przedstawić grę mobilną, która przez naprawdę długi czas była popularna. Chodzi oczywiście o Clash Royale.

Zacznijmy od początku. Ta gra strategiczna została stworzona w roku 2016 i wypuszczona na androida. Gracz wciela się w niej w króla( prawdopodobnie) który musi pokonać innego monarchę. Na mapkach znajdują się dwie ścieżki, po których poruszają się nasze i wrogie jednostki. Plansze podzielone są w połowie; my stawiamy postacie na naszej, wróg na swojej. Gra ta była popularna gdzieś tak do okolic 2018 roku a potem zaczęła umierać śmiercią naturalną.W grze występuje spora ilość kart, przedstawiających różne postacie. O nich będzie później. Z posiadanych bohaterów możemy do swojego decku wybrać osiem jednostek. Każda z nich ma swój odpowiedni koszt. Podczas rozgrywki posiadamy pasek eliksiru, który się pasywnie uzupełnia. Wystawienie postaci na pole walki zabiera nam z paska odpowiednią ilość, że tak to nazwę, many. Bohaterów wystawiamy naciskając paluchem na ich ikonkę a następnie przesuwamy go w miejsce, w którym chcemy go zespawnić. Wtedy puszczamy a postać, zazwyczaj, ląduje w tamtym miejscu i zaczyna iść na wieżę wroga.Bohaterowie dzielą się na zwyczajnych, rzadkich, epickich oraz legendarnych. Jest to dosyć standardowy podział tierowy postaci, który występuje w ogromnej ilości gierNie wiem w sumie, czy powinienem nazywać karty postaciami. Występują bowiem tu także zjawiska pogodowe, buffy dla sojuszniczych postaci, nerfy dla wroga oraz budynki. Żywe istoty zaś dzielą się jeszcze na naziemne i latające. Te, które poruszają się po ziemi, nie są w stanie zaatakować tych powietrznych. Wszystkich kart w grze jest dokładnie pięćdziesiąt pięć a tak przynajmniej wynika z mojego researchu.W Clash Royale użyta została bardzo przyjemna dla oka, plastyczna, bajkowa animacja. Taki typ grafiki ma na celu przyciągnąć dzieci, ale nie oznacza to, że dorośli nie mogą go lubić. Grałem w tą grę przez kilka miesięcy i nie zauważyłem żadnego błędu graficznego. Uważam, że powinienem to zaliczyć do plusów, bo chociaż bugi graficzne są śmieszne, to posiadanie ich w swojej grze, jako twórca, jest i powinno być wstydem. Optymalizacja to już inna bajka!Na początku, jeżeli chcecie w to zagrać( Chociaż gierka już umiera ) to nie używajcie routera. Gra ma problemy z lagami nawet na internecie puszkowym a co dopiero na tym małym czymś. Poza tym, Clash Royale kilkanaście razy mi się wykrzaczyła, przez co przegrałem mecze. Jest to ogromy minus!, gra była całkiem dobra i dlatego przetrwała aż dwa lata ( około ) na rynku gier mobilnych, gdzie wielkie hity upadają po paru miesiącach. Ale nic nie trwa wiecznie i czas na tą grę w końcu przyszedł, tak z rok temu. Nie zmienia to faktu, że niektórzy ludzie dalej grają w tą grę. W żadnym wypadku im tego nie zabraniam.To już tyle na dzisiaj! Pa!