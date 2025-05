Clash Royale - na czym to polega?

Jeżeli zaczynacie przygodę z clash royale to ten artykuł jest dla was! (artykuł 1/2)

Rozgrywka:



Rozgrywka dzieli się na 2 etapy:

-Battle (czyt.: Batyl) z angielskiego wojna

-Clan Wars (czyt.: Klan łors) z angielskiego wojny klanów.



Zacznijmy od krótszego tematu czyli Battle...

Główna część Clash Royale to wojny rozgrywane z przeciwnikiem jak i w przypadku niższych aren z botami. Wojny polegają na walkach postaci "kart" postawionych podczas wojny. Celem takiej wojny jest zniszczenie wież przeciwnikowi przez trzy minuty (bo tyle trwa czas gry).

Co jeśli nie zniszczy się wieży przeciwnika w ciągu trzech minut? Po 3 minutach rozpoczyna się Dogrywka, czyli dodatkowe dwie minuty na zniszczenie wieży opponentowi. Jeżeli nie uda się zniszczyć ani jednej wieży w ciągu pięciu minut następuje Timebreaker. Timebreaker to proces, w którym wszystkie wieże są powoli niszczone dopóki jakaś się nie zniszczy. Komu pierwszemu zniszczy się wieża ten przegrywa! Zwycięzca walki otrzymuje skrzynię, od 20 do 45 pucharków i złoto (ilość zależy od areny na której się znajduje. Przegrany nie dostaje ani złota ani pucharków, co więcej traci je w liczbach od -5 do -30. Battle można również zagrać z przyjacielem. Po wygraniu lub przegraniu nie dostaje się ani golda ani pucharków.







Teraz pogadajmy o Clan Wars...

Clan Wars to rodzaj Battle, w którym mierzysz się z przeciwnikami używając czterech innych decków. Są różne rodzaje bitew w clan warsach, np. Sudden Death lub zwykła 1v1. Za wygranie bitwy dostaje się golda i 200 żetonów a za przegranie 100 żetonów. Clan Wars trwa 7 dni (3 dni treningu i 4 dni bitwy za punkty, czyli war day) W drodzę o pierwsze miejsce w clan warsach uczestniczy pięć klanów. Kto zbierze więcej żetonów do końca dnia podczas war day zdobywa 3000 punktów i kilkaset punktów za obronę łodzi. Po czterech tygodniach zamiast normalnej drogi jest Koloseum, które niewiele różni się od normalnej drogi. Jeżeli zajmiesz wysokie miejsce w koloseum twój klan dostanie fioletowe pucharki, które pozwolą awansować do ligi wyżej lub przybliżyć się do niej.









Skrzynki:



W Clash Royale są skrzynie które można dostać za Battle (nie w clan warsach), za ukończenie rejsu w clan wars, za tournamenty i ze sklepu. Skrzyń w clash royale jest bardzo dużo a im rzadsze tym lepsze! Ze skrzyń mogą wypadać: Wild cardy (o nich za chwile), karty i gold. Najrzadsza i najlepsza skrzynia która jest teraz dostępna to Legendary King's Chest. Lightning Chest, Fortune Chest i Legendary King's Chest można kupić w sklepie.





W drugim artykule:



Karty, Sklep, Turnamenty