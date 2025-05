Cześć! Dzisiaj przedstawie wam grę Clash Royale moim zdaniem gra jest bardzo ciekawa.

Clash Royale jest to gra średniowiecznego fantasy ponieważ w grze możemy spotkać różne przedziwne postacie np. Golemy, trolle, magowie. W grze można rywalizować z znajomymi jak i z różnymi ludźmi. Rywalizować można walcząc z nimi na różnych arenach. Gdy wygramy walkę dostajemy puchary im więcej pucharów mamy tym jesteśmy silniejsi i zdobywamy większą arenę. Na arenach walczymy kartami z postaciami , karty możemy otrzymać ze skrzynek które dostajemy np. Po wygranej bitwie lub dostajemy dziennie darmowe. W samej grze musimy bronić i atakować wieże wroga oraz zamek. Na początki walki dostajemy cztery losowe karty które posiadamy w swoim decku. Deck czyli karty które według was są najsilniejsze z których posiadamy możemy ich mieć osiem. Aren jest jedenaście. Różne cechy kart np. Te najłatwiejsze do trafienie to commony następnie rare potem epic i najrzadsze legendy. Gra wygląda bardzo dobrze graficznie nowi gracze łatwo powinni się z nią oswoić.

Ze znajomymi można stworzyć klan wymyślić własny herb i nazwę ,również można prowadzić wojny klanów. Można również oglądać walki innych ludzi z lepszych aren lub słabszych. Gra jest często poprawiana bardzo często twórcy dodają nowe rzeczy.

Gra jest darmowa do pobrania na Androida jak i IOS. Gra ta niepotrzebuje dużo pamięci około 100 mb. Jest to gra kolorowa idealna na zabicie czasu. Sam osobiście gram w nią aktualnie jestem na arenie czwartej. Polecam!!!

Pozdrawiam!!!