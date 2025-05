Clash Royal – prezentacja i recenzja gry

Chlash Royale to gra, która została wydana w Marcu 2016r. przez Fińską firmę Supercell, które zasłynęło z takich gier mobilnych jak Clash of Clans (to samo uniwersum, o ile można to tak nazwać) i niedawno wydane Browl Stars, które zyskuje ogromną popularność. Nasza gra jest, w przeciwieństwie do poprzednika, planszową strategią. Więcej informacji, dowiecie się w tym materiale!

Na czym polega gra?

Gra polega na atakowaniu wrogich wież i obrony swoich. Prostokątna mapa jest zbudowana z 2 części: Części przeciwnika i swojej. Oddzielone są rzeką, przez którą tylko latające jednostki i niektóre poruszające się po ziemi, mogą przebyć. Żeby ją lepiej zobrazować, to ją tutaj pokażę:



Przez rzekę, można przedostać się, w przypadku chodzących itd. tylko przez mosty. Gracz ma do dyspozycji karty, które po położeniu np. idą w stronę wrogich budowli. Wróg, to zazwyczaj także gracz, który gra z nami online i ma takie same warunki na mapie jak my, ale może mieć inne karty. Zwykłe karty (nie spelle tj. np. fire ball) można kłaść do granicy z rzeką, na swojej połowie. Podstawowy czas gry to 3 min. W tym czasie mamy za zadanie zniszczyć wszystkie wrogie wieże. Jeśli minie czas, a zostaną zniszczone na przykład 1 lub 2 wieża/e, to wygrywa ten, co zniszczył wrogowi więcej. Jeśli po podstawowym czasie nie zostały zniszczone wieże, to jest doliczony czas, 1 min lub 3 min. Zależy od areny. Wtedy kto pierwszy zniszczy jakąś wieżę, ten od razu wygrywa. Na dole ekranu znajduje się elixir, który się powoli napełnia. Każda karta kosztuje właśnie elixir. Koszt karty zależy od jej siły. Maksymalnie możemy mieć w danym momencie 10 pkt. elixiru. W momencie zniszczenia głównej wieży, (czyli tej gdzie przebywa król) reszta wież automatycznie się niszczy. Jeśli zaatakujemy wrogą główną wierzę, to pokaże się jej pasek życia i aktywuje się jej broń (niezależnie czy poboczna wieża stoi czy upadnie). Tak samo jest gdy zniszczy się jedna z pobocznych wież.

System aren:

Areny zdobywa się grając w tryb 1vs 1, który kryje się pod przyciskiem „battle”. Za każdą wygraną dostaje się ok. 30 pkt. Tak zwanych pucharków lub puszek. Za przegraną traci się je, zależnie od tego, na której jest się arenie. Wraz z nowymi arenami, odblokujemy nowe karty, ale nie dostajemy ich. Musimy je trafić w skrzyni, do których właśnie przechodzimy.

System skrzyń:

Za każdym razem, gdy wygramy grę 1 vs 1 lub 2 vs 2 (do którego przejdziemy potem) to dostajemy skrzynię. Jest bardzo dużo rodzajów skrzyń, lecz najczęściej wypadające, to silver chest a potem golden chest. Reszta skrzyń pojawia się bardzo rzadko i nie będę ich tu opisywał. W skrzyniach praktycznie zawsze jest złoto (za nie ulepsza się karty), czasem trafiają się szmaragdy (waluta premium) i oczywiście zawsze są karty. Karty można zdobyć, tylko wtedy gdy znajdują się one na arenie, w której aktualnie przebywamy lub w poprzednich arenach, z których już wyszliśmy. Można mieć maksymalnie 4 skrzynie w ekwipunku. Każda skrzynia posiada osobny czas otwierania. Im lepsza, tym dłużej się otwiera. Np. Silver chest otwiera się 3 godziny.



4. Karty i ich rodzaje

- Common – nie mają koloru, są bardzo częste, ale jest ich bardzo dużo.

- Rare – Są koloru pomarańczowego i są rzadsze niż common.

- Epic – Są koloru fioletowego i są bardzo rzadkie.

- Legendary – Są prawie nie do zdobycia, dopiero po kilku dobrych tygodniach grania, może wypaść legenda.

Karty ulepszamy, po zdobyciu kilku duplikatów, im wyższy poziom, tym więcej trzeba zdobyć. Karty mogą być różne, od budynków atakujących z miejsca, po spelle, czyli karty, które wysyłają np. strzały w dane miejsce.

4. Klany

Dzięki klanom można zyskać bardzo dużo, min, prosząc o karty, czy wymieniając się nimi. Jeśli chcecie artykuł o wymianach i wojnie, to napiszcie to w komentarzach. Są to ogromne tematy i nie będę ich poruszał w tym artykule. W klanie można robić także przyjacielskie potyczki. W klanach są rangi, najwyższa z nich to leader a najniższa to member. Rangi dają uprawnienia do startowania wojny i wyrzucania z klanu.

5. Tryby gry

- Do trybów można zaliczyć 2 vs 2. Różni się tym od zwykłego trybu tym, że na arenie jest 4 graczy i są podwójne wieże króla.

- Nie dawno pojawił się nowy tryb, znajduje się on nad areną i polega on na graniu w określony tryb. Nie różni się od zwykłego challenga (zaraz do niego przejdę) prawie niczym. Jedynymi różnicami jest większa pula nagród, praktycznie co każde zwycięstwo dostaje się następną. Można rozszerzyć nagrody za walutę premium. Jest to zabieg jednorazowy i można go zastosować nawet po zakończeniu challenga. Nagrody często przewyższają cenę. Challenge, znajdują się po lewej i są one eventami pojawiające się kilka razy w tygodniu. Są różne rodzaje challangy, więc wymienienie wszystkich i wytłumaczenie ich działania trwało by wieki. Po kliknięciu w znak zapytania, zawsze jest challange opisany. Zazwyczaj po 3 przegranych, kończy się challange.



Podsumowując, Clash Royale to bardzo ciekawa i wciągająca gra, która zapewni wiele godzin dobrej zabawy. Do wad, można zaliczyć monotonność, po pewnym czasie gry i brak języka polskiego. Do zalet na pewno można zaliczyć kreatywność i sposoby łączenia kart, których jest bardzo dużo. Każdy zestaw kart jest inny. Zapraszam Was do zagrania w Clash Royale. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie kolejny artykuł o wojnie itd. Teraz się z Wami żegnam i życzę miłego dnia!

Użytkownik: Panda_22