C-OPS - Kolejny plagiat CS;GO?

Critical Ops (w skrócie C-OPS), to gra taktyczna z typu FPS (First Person Shooter), która swojej premiery doczekała się 14 sierpnia 2015 roku, jako jedna z gier Facebook'a, a od 30 sierpnia 2016 roku jest dostępna tylko w aplikacji Facebook Gameroom.

Obecnie są w niej zawarte 4 mapy (Bureau, Plaza, Canals, Amsterdam), na których możemy grać w dwóch trybach rozgrywki, a mianowicie defuse i deathmatch. Jest ona dopiero w wersji alpha, przez co jest dopiero w fazie rozwoju, który jest widoczny przy graniu w nią przez dłuższy czas. Dla przykładu od niedawna wprowadzono do niej skiny (skórki) do noży, które można wylosować w skrzynkach, razem ze skinami do broni palnych oraz dodany został nowy model C4. Sam poziom gry pod względem graficznym w skali od 0 do 10, oceniam na naprawdę mocne 8,5, biorąc przy tym pod uwagę, że jest to gra FTP (Free To Play).

Zapewne po przeczytaniu akapitu powyżej, część z was skojarzyła ją sobię z CS:GO i do tego właśnie chciałbym przejść. Po pierwsze przyznam rację, że system rozgrywki jest podobny, jak nie identyczny do tego z Counter Strike'a, ale moim skromnym zdaniem każdy niezależny twórca ma prawo do stosowania wszelkich fundamentów, z których będzie startował ze swoją działalnością, a w tym wypadku jest to właśnie system rozgrywki. Z drugiej strony nie można wszystkich elementów czy systemów, zawartych w CS:GO, przypisywać właśnie tej grze. A podchodząc do tego abstrakcyjnie, to z czego się przekonałem, to we wszystkich grach, które wyraźnie mają zamiar plagiatować CS'a napotykamy mapy w nim zawarte, a najczęściej de Dust 2. Z kolei w Cops'ie wszystkie lokacje zostały stworzone na potrzeby tej produkcji i nie wzorowały się w żadnym stopniu na mapach z innych gier.

Jednak ostateczne zdanie pozostawiam wam.



Pozdrawiam.