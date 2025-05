BRAWL STARS-Następca Clash Royale?

Gra Brawl Stars polega na pojedynkach 3vs3 z innymi graczami.Gramy bohaterem, którego sami sobie wybierzemy. Na początku mamy mało "brawlerów', ale z czasem będziemy ich zdobywać. Każda postać ma swój rank. Im więcej pucharków nią zdobędziemy tym wyższy będzie rank naszej postaci. W grze łącznie jest 21 brawlerów. Mają oni swoją wartość. Zaczynając od common, rare, super rare, epic, mythic oraz legendary.Shelly, Nita, Colt, Bull, Jessie, Brock, Dynamike, BoPoco, El primo, BarleyDaryll, Poco, RicochetFrank, Piper, PamMortis, TaraLeon, Crow, SpikeNasz wynik opiera się na pucharkach podobnie jak w Clash Royale, mamy również exp oraz levele. Zamiast skrzynek mamy brawl boxy, które otwieramy za pomocą star tokenów lub zwykłych tokenów zbieranych w trakcie gry.Mamy do wyboru różne tryby rozgrywek.Naszym zadaniem jest zebranie wypadających gemów ze środka mapy. Drużyna, która zbierze 10 lub więcej gemów aktywuje odliczanie od 10 do zera. W tym czasie drużyna przeciwna musi zabić, najlepiej osobę, która ma najwięcej gemów, aby dezaktywować odliczanie, a nawet zmienić je na własną korzyść. Wygrywa drużyna, której odliczanie dobiegnie końca.Jest to niejako battle royale. Gre na mapie rozpoczyna 10 graczy. Mają oni na celu eliminowanie siebie nawzajem aż do momentu kiedy zostanie tylko 1. Na mapie rozmieszczone są skrzynki, a po ich rozbiciu wypada gem, który zwiększa hp i zadawany damage naszego brawlera. Showdown jest uznawany za najlepszy tryb do wbijania pucharków.Gramy 3vs3, każda drużyna ma swój sejf. Naszym zadaniem jest zniszczyć sejf przeciwnika i ochronić swój. Wygrywa oczywiście drużyna, która pierwsza zniszczy sejf przeciwnika. Tryb wydaje się banalnie prosty, ale wymaga dużo myślenia oraz taktyki.Piłka nożna w Brawl stars. Brzmi absurdalnie, ale tak jest. Klasycznie jak to w piłce nożnej naszym zadaniem jest umieścić piłkę w bramce przeciwnika. Przeciwnie niż w piłce nożnej możemy strzelać do przeciwników co daje nam dużo więcej frajdy.

Według mnie Brawl stars można nazwać pełnoprawnym następcą fenomenu jakim było Clash royale. Gra jest cały czas rozwijana oraz aktualizowana. Jednak musimy być spokojni oraz opanowani podczas grania, ponieważ gdy przegrywamy np. w trybie showdown kilka sekund po rozpoczęciu i tracimy pucharki można się nieźle wkurzyć.



Oceniam tą grę na 8.5/10

Dziękuje za przeczytanie artykułu!