5 błędów popełnianych przez graczy cs:go

Sam kiedyś popełniałem te błedy i popełniam je nadal, ale jeśli postaramy się je wyeliminować, staniemy się lepszymi graczami, a co za tym idzie zdobędziemy wyższą rangę. A więc zaczynajmy!

Pierwszym błędem, który popełnia większość z nas, jest podawanie niedokładnych informacji. Wiele razy pewnie każdy z nas zginął, ponieważ gdy kryliśmy na przykład bombsite A, terroryści zaczęli wchodzić na drugi site, nasi sojusznicy zaczęli krzyczeć, że wszyscy B. Wtedy my pewni, że nikogo nie spotkamy po drodze, bo przecież wszyscy b, wychylamy się i dostajemy w głowę, bo jednak nie wszyscy byli b. Pamiętajcie, jeśli widzicie 3 przeciwników powiedzcie, że jest ich trzech a nie wszyscy.



Kolejną rzeczą, którą Wam przedstawię, jest nadmierne używanie mikrofonu. Załóżmy, że jesteśmy w sytuacji 1vs2 i chcesz się skupić, ale nagle ktoś z Twojej drużyny zaczyna Ci krzyczeć, obróć się w lewo, spokojnie dasz radę itd. Jest to niepotrzebne. Jeśli zginęliśmy, podajmy tylko informacje. które mogą się przydać naszemu sojusznikowi. Pozwólmy mu grać tak jak on tego chce, my mieliśmy swoją szansę jednak zginęliśmy.



Poruszę teraz temat ekonomii naszej drużyny. Zawsze sprawdzajcie przed zakupieniem broni, czy każdy z Twoich sojuszników ma wystarczająco pieniędzy na zakup. Jeśli zdarzy się, że Ty masz sporo pieniędzy a Twój kolega nie ma nawet śodków na galila, nie kupuj sobie awp!!! Postaw na ekonomie, zakup dla siebie ak, a dla kolegi np galila, sojusznik z karabinem przyda się bardziej Twojej drużynie, niż gracz z samym pistoletem.



Następnym błędem w grze, który popełniamy, jest brak odpowiedniej gry drużynowej. W counter strike siła jest w liczbach. Im więcej jest was przy życiu tym większe macie szanse na wygranie rundy i bardzo ważna jest współpraca. Informowanie się, kto gdzie się ustawia, kto pierwszy rzuca flesha, gdzie rzucamy granat dymny itd. Pamiętajcie, kiedy zostaje Was przykladowo 4 na 1, nie podpalajcie się, nie idźcie po fragi, grajcie cały czas wspólnie, bo przecież kto powiedział, że ten wląśnie jeden przeciwnik nie może zabić Was wszystkich czterech.



Ostatnim błędem, który Wam dziś przedstawię, jest brak rozgrzewki. Przed rozpoczęciem pierwszego meczu turniejowego, poświęćcie pare minut na deathmatch, czy też grę na mapach dostępnych w warsztacie steam. Pomoże Wam to lepiej wejść w mecz i zapewni lepsze samopoczucie podczas rozgrywki.



W tym artykule, to już wszystko co chciałem Wam przedstawić. Wyciągnijcie coś z tych porad, a zapewniam Was, że win ratio się zwiększy. Pozdrawiam GamehagMan!