25 porad aby stać się lepszy w Fortnite Battle Royale

Witam. W tym artykule przedstawię 12 porad które pomogą ci stać się lepszy w grę Fortnite Battle Royale. Mam nadzieję że te porady pomogą ci stać się lepszym graczem więc zaczynajmy!Porada 1# Myślę że budowanie to klucz do wygrywania w trybie Battle Royale więc prędzej czy później będziesz musiał nauczyć się budować. Poświęć kilka chwil na dostosowanie ustawień budowania i poćwicz szybko budować :D



Porada 2# Jeśli jesteś początkującym graczem Fortnite koledzy czy przyjaciele będą mówić ci abyś latał na miejsca raczej rzadko odwiedzane przez resztę graczy. Nie słuchaj ich! Gdy zaczynasz grę poleć na miejscówki jak Wykrzywione Wierze czy Przyjemny Park aby wyćwiczyć AIMA.



Porada 3# Budując bazy w Fortnite jednak uważaj. Fortnite to nie Minecraft jeśli zniszczymy klocek który jest podstawą drugiego on nie pozostanie w powietrzu lecz spadnie a my z nim... Dlatego jeśli już jesteś zmuszony budować schody prosto do nieba to zbuduj przynajmniej podstawę z metalu i dodaj do tego jeszcze ścianę. O tak :D I\



Porada 4# Jeśli nie lubisz ciągłej gonitwy ze strefą (burzą) , po prostu ląduj w miejscach zbliżonych ku środku mapy takich jak wykrzywione wierze, wypasiona wyrwa czy zalew zdobyczy.



Porada 5# Podczas leczenia lub też picia osłony, miej pewność że chroni cię jakaś ściana i nie jesteś łatwym celem dla przeciwników.Wierz mi że stado snajperów czeka aż staniesz w miejscu aby zdobyć łatwego killa.



Porada 6# Zbierając zrzut wiedz że nie tylko ty pragniesz dostać w swoje ręce legendarną broń. Zbierając drop wyczekaj na dobry moment do zgarnięcia złotej broni oraz obuduj się z każdej strony abyś nie był łatwym celem.



Porada 7# Jeśli widzisz jakiś loot (większy loot po graczu) nie leć do niego jak jakiś bezmuzg ponieważ jest duża szansa że ktoś się tam czai aby cię zabić.



Porada 8# Jeśli twoim marzeniem nie jest marnowanie cennych punktów życia na zejście z góry czy klifu odwróć się twarzą do wzniesienia z którego spadasz aby zminimalizować lub całkiem zniwelować obrażenia.



Porada 9# W prawie każdej grze FPS istnieje zasada że jeśli jesteś nad kimś to widzisz głowę a każdy wie że trafienie w głowę wiążę się z krytycznymi obrażeniami, a jeśli widzisz buty to raczej nie zadasz komuś więcej nisz 20 hp. Więc walcząc używaj schodów aby być wyżej od przeciwnika i zadać krytyczny strzał.



Porada 10# Nie wiem czy was też to irytuje gdy jesteś zabity przez pułapkę bo po prostu nie zobaczyłeś na sufit i nie sprawdziłeś czy nie ma tam przypadkiem pułapki



Porada 11# W Fortnite jesteś ograniczony do jednego sposobu zabijania możesz używać pułapek granatów czy innych gadżetów. Często jest to bardziej bezpieczne.



Porada 12# Kiedy jakiś perfidny oszust wyląduje na twoim domku nie stchórz i nie uciekaj do innego domku jak mała dzidzia tylko wbij dolnymi drzwiami zgarnij loot z całego domku i zakończ na tym że przeciwnik będzie miał broń z jednej skrzynki a ty z całego budynku.





Dziękuję za przeczytanie i mam nadzieję że te 12 porad pomoże ci stać się lepszym w fortnite :D