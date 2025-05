( 4 ratings)

10 porad dla gracza Stardew Valley

Chcesz rozwijać siebie i swoją farmę w dolinie Stardew Valley? Zapraszam cię do przeczytania tego artykułu, który ci w tym pomoże! Poznaj tajniki, które doprowadzą Cię do sukcesu! 1. Zbierz 300 sztuk drewna na budowę kładki na plaży. Dzięki temu po jej drugiej stronie codziennie znajdziesz dodatkowe przedmioty takie jak muszle lub koralowce.



2. Jak najprędzej ulepsz swój plecak. Będzie to bardzo przydatne, kiedy zaczniesz korzystać z kopalni, w której oprócz surowców można pozyskiwać łupy z potworów lub skrzyń.

3. W ustawieniach gry włącz opcję "Always Show Tool Hit Location" - pomoże Ci ona z podlewaniem roślin na farmie.



4. Podczas łowienia ryb rozejrzyj się za charakterystycznymi bąbelkami w wodzie. Będziesz łowić szybciej, a ryby które złapiesz mogą być rzadziej spotykane.



5. Jeśli zauważysz wystające z ziemi poruszające sie robaczki, wykop je ziemi za pomocą motyki. Istnieje prawdopodobieństwo, że wykopiesz artefakt, najczęściej jednak występuje glina.



6. Kładź się przed 12. w nocy, aby cała energia Ci się zregnerowała.



7. Dokładnie zaplanuj swój dzień. Jeśli nie będziesz używać określonych narzędzi zostaw je w swojej skrzyni.



8. Uzupełniaj Comunity Center. Możesz zdobyć atrakcyjne nagrody.



9. Pamiętaj, że nasiona rosną tylko w określonym sezonie np. Parsnip rośnie na wiosnę, BlueBerry latem. Jeśli zasiejesz je na koniec

miesiąca - obumrą.



10. Używaj użyźniaczy przed posadzeniem roślin. Twoje zbiory będą lepszej jakości.