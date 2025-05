Dead by Daylight - Opiso-recenzja

Witam, chciałbym opisać tutaj grę dbd, przedstawić jej mocne i słabe strony oraz omówić różne ciekawe rzeczy. Dbd to powstały w 2016 roku survival horror, można się tu wcielić zarówno w killera jak i w surva. Tym pierwszym zdecydowanie lepiej nabija się punkty krwi. Pk to jedna z trzech walut w grze, pozostałe to złociste mikrobiomy oraz odłamki. Punktów krwi używamy by rozwijać drzewko krwi surwów i killerów; punkty można wydać na obydwie strony, nawet jeśli zdobyło się je za pomocą jednej. Na drzewku można odblokować różne rzeczy które pomagają nam w meczach. Gdy wbije się 50 poziom drzewka, można wbić prestiż. Kasuje on wszystkie wspomagacze gry które masz podczas wbijania go; w zamian daje osiągnięcie oraz to, że z nowego drzewka będzie można wyciągnąć lepsze rzeczy. Wbić go można trzy razy na jednej postaci, a tych jest 29 - 14 killerów i 15 surwów.

POSTACIE GRYWALNE

Każda postać ma 3 umiejętności, które wraz z postępem na drzewku krwi można przekazać innym postaciom. Killer posiada także zdolność unikalną - specjalny atak, inny w przypadku każdego z nich. Towarzyszy mu też zasięg terroru - informuje on jak ocalałych jak blisko jest ich oprawca. Opiszę teraz kilkoro z nich (survów nie, bo ich nie lubię.)



Widmo/Dzwonnik/Wraith - atakujący z zaskoczenia( z dobrymi dodatkami do umiejętności) tropiciel; posiada dzwona dzięki któremu może stać się prawie niewidzialny. Niestety żeby móc zaatakować musi wyjść z niewidki a to, nawet z najlepszymi addonami, trwa dosyć długo (minimum 2.5 sekundy) Pracował na złomowisku jako operator zgniatarki, oczywiście dopóki nie dowiedział się że był egzekutorem - jego szef w każdym z tych samochodów zamykał człowieka. Dzwonnik wściekł się, wrzucił go do maszyny a następnie zabrałjego kręgosłup razem z czaszką i zamienił je w swój topór. Nie wiadomo jak zdobył dzwona, ale to od niego pochodzi jego moc.



Wieśniak/Wsiur/Hillbilly - Brzydki typ, który dzięki swojej mocy, pile spalinowej, może poruszać się po mapie naprawdę szybko ale koślawo. Trafienie surva mocą one-shotuje go ( zwykłym atakiem zazwyczaj trzeba uderzyć dwukrotnie) Męczony przez przybranych rodziców, uciekł pewnego dnia ze swojego pokoju/celi i zamordował ich. Następnie wyrzynał każdą żywą istotę na farmie, używał do tego swojej wiernej piły( sądze po wyglądzie ich zwłok na jego mapce)



Łowczyni/Karotka/Huntress - Polująca na ludzi rosjanka w masce królika, jej matka zginęła gdy łowczyni była w bardzo młodym wieku. Kobieta była żyjącą w lesie łowczynią, która całą swoją wiedzę zdążyła przekazać córce. Ta, pozbawiona od tej pory opieki, szybko wspięła się na sam szczyt łańcucha pokarmowego w tym lesie. Posiada wielki topór oraz pięć mniejszych, używanych do rzucania w ofiarę, która jest poza zasięgiem głównej broni. Grze nią zawsze towarzyszy wnerwiająca kołysanka.





Klaun/Gruby - Oblech kolekcjonujący palce, zaopatrzony jest w nóż składany oraz cztery butelki z usypiającymi chemikaliami. Jego lore mówi że to opój, leń i dureń, w grze jednak bez problemu dogania ocalałych.





Kilerzy z filmów/Wepsz, Bekon, Spaśluch( nie mylić z Grubym) i Paczacz - domyślcie się kim są - Da się ich kupić tylko za realne piniądze, nie mają żadnych skinów(O tym będzie później) Możnaby powiedzieć że to pay to win... ale dwójka z nich jest strasznie słaba no więc niezbyt.



MECZ



Survy muszą naprawić pięć generatorów i otworzyć bramy ( są dwie do wyboru, można obie) a killer musi się ich pozbyć zanim się im uda. Może on to zrobić na kilka sposobów:



- Powieszenie na haku - Surv wiszący na haku musi przejść przez 3 fazy, aktywują się one samoczynnie po pewnym czasie. Kiedy surv zostanie ściągnięty a potem powieszony od razu przechodzi w następną fazę. Faza pierwsza to zwykłe wiszenie( można się próbować ściągnąć samodzielnie ale to skrajnie ryzykowne i niezbyt opłacalne) Faza druga to siłowanie się z głównym antagonistą, Entity, który chce nam wsadzić odnóża pod bluzkę/Przebić nas nimi. Faza trzecia to śmierć.



- Egzekucja - Każdy zabójca ma własną, można ją aktywować za pomocą daru Memento Mori, addonów do jednego z franczyzowych zabójców oraz umiejętności Rankor i Pożeracz nadziei. Pozwala ona na zabicie surva bez użycia haka.



RANGA



Jeśli dobrze pójdzie ci w trakcie meczu twoja ranka pójdzie w górę, jeśli źle to w dół. Rangi są od 20 do pierwszej, wbicie tej najwyższej uznawane jest za prestiżowe.(czasami ludzie z pierwszej rangi grają gorzej od tych z dwudziestej).





SKLEP



W sklepie można kupić skórki, killerów z niefilmowych dlc oraz złociste mikrobiomy. Niektóre skórki można kupić za odłamki i zmb, inne tylko za mikrobiomy. Skórki sprawiają że killer jest ładniejszy oraz często znacznie bardziej widoczny dla survów. Skuteczność albo wygląd, wybierz sobie któreś. Killerzy z filmów nie mają skinów.



LOJALNOŚĆ



Lojalność wbija się rozgrywając mecze, za kolejne jej poziomy zdobywa się odłamki. Gdy dotrze się do setnego levela to zdobywasz 1 punkt lojalności i wbijasz znowu od pierwszego. Ilość punktów które trzeba zdobyć by wbić nowy level rośnie wraz z postępem.





MOJA OPINIA O GRZE





Gra na pewno nie jest dla każdego, występują w niej sceny krwawe, brutalne a nawet obrzydliwe. Jeśli to ci nie przeszkadza to możesz dać grze szansę, ale istnieje szansa że się odbijesz jak piłeczka. Specyficzne sterowanie jest dosyć trudne do opanowania, a by okiełznać triki surva i killera trzeba spędzić przynajmniej kilkadziesiąt godzin. Poza tym różne mapy mają swoje strategiczne punkty, które lepiej jest znać. Nauczenie się wszystkiego w tej grze zajmuje ok 500 godzin, więc bądźcie cierpliwi i nie rozwalajcie klawiatury czy pada, kiedy to w swoim pierwszym meczu zabójcą zrobicie 0 killi. Tak, gra ta jest zarówno na konsole i pc-ty. Na szczęście, gdy już wszystko ogarniesz bedziesz świetnie się bawił( Zwłaszcza jeśli lubisz draznić ludzi, uświadamiając im jak mało skilla posiadają na chwilę obecną.) Jak dla mnie, zdecydowanie dobra gra. Dałbym 8.5/10.