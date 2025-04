My Free Zoo è un gioco browser molto popolare non solo tra i bambini, ma anche tra gli adulti. La chiave del successo in questo gioco è la combinazione della simulazione ZOO con la responsabilità di prendere cura dello ZOO creato da te. Il giocatore deve mostrare non solo intelligenza, grazie alla quale può utilizzare adeguatamente i fondi, ma anche creatività che è estremamente necessaria al fine di rendere lo ZOO attraente e ordinato. Raggiungendo livelli più alti, ricevi più funzioni che ti aiuteranno a rendere il tuo ZOO più popolare. Puoi concentrarti sull'aspetto dello ZOO, ma non puoi dimenticare dei visitatori. Vale la pena costruire alcune attrazioni, come vari negozi di souvenir, ristoranti e garantire che i visitatori abbiano accesso a tutti i servizi pubblici come i cassonetti della spazzatura (che devono essere svuotati sistematicamente!). My Free Zoo è un gioco di strategia che sviluppa sicuramente immaginazione e creatività. Diventa un direttore dello zoo che parte da zero, si arricchisce ed espande il suo zoo!