Warframe: Un gioco pay 2 win?

Gioco a Warframe da 1 anno ormai, sono al rank 17, e mi è spesso capitato di sentire o leggere commenti su steam di gente che dice che questo è un gioco "pay 2 win", beh, oggi vorrei smentire questa cosa. Partiamo col dire che tipo di gioco è Warframe, e quali sono le cose da fare nel gioco:

È un fps tanto per cominciare. Inizialmente, dopo esservi iscritti e aver aperto il gioco, vi partirà un video iniziale, e dopo questo video avrete la possibilità di scegliere fra 3 personaggi: Excalibur, Mag e Volt, tutti con diverse abilità. Dopo la scelta del personaggio, partirà il tutorial nel quale vi spieghera come muovervi, come usare le diverse abilità, e come utilizzare le diverse armi. Inizialmente dovrete scegliere 3 tipi di armi, la primaria, la secondaria, e la melee (l'arma corpo a corpo). Fatto questo, inizierete a combattere i vari nemici che vi troverete davanti, fino a che non apparirà Vor, il boss di inizio gioco. Ovviamente non lo affronterete immediatamente, il vostro obbiettivo infatti sarà evitarlo e rubargli la navicella, la quale diventerà poi il vostro Orbiter, nel quale poi, più avanti nel gioco, potrete selezionare le missioni, creare armi, creare gli altri personaggi e arredarla e decorarla come più vi piace.

Avete letto bene: potrete CREARE tutte le armi e tutti i personaggi disponibili nel gioco.

Ogni personaggio sarà droppabile tramite ogni boss di ogni pianeta. (Ovviamente dovrete sbloccare tutti i pianeti prima.) Mentre invece il blueprint (o schema se scegliete il gioco in inglese) del warframe (il personaggio quindi) lo comprerete tranquillamente al market in-game utilizzando i crediti (i "soldi" del gioco che prendere ad ogni singola missione in gran quantità.) Se invece non avete voglia di farmare, e preferite shoppare, iin quel caso potrete comprare dei platini, e con quelli comprare quello che volete. In caso abbiate bisogno di platini (e ne avrete bisogno per sbloccare i vari slot) potrete droppare parti prime, e quelle che non vi servono venderle nel market per platini, così potrete averne gratuitamente senza spendere un soldo.

Le parti prime sono parti di armi, o warframe più potenti di quelle normali.

Inoltre, ci saranno molte quest da completare, una più bella dell'altra. (alcuni warframe saranno droppabili da alcune di quelle quest, tipo Octavia, il blueprint di Harrow, Chroma e altri)

Ci sono 3 quest cinematiche molto importanti per la storia del gioco e 2 mini cinematic quest, e quest'anno uscirà la quarta quest cinematica. Alcune sono da fare in solo, e sono un po' complicate, ma con un po' di pazienza riuscirete a portarle a termine, se ce l'ho fatta io a farle tutte, ce la fate anche voi.

Il rank massimo del profilo è il 26, mentre il rank massimo dei warframe e delle armi è il 30. Per livellarli, potrete fare le difese e le survival.

Beh.. credo di aver detto tutto, e penso che da quel che ho scritto potrete capire che non è per niente un pay 2 win.

Ah, ps. il gioco, è tutto interamente ambientato nello spazio.