War Thunder è un gioco fantastico

War Thunder è un gioco gratis che offre acquisti in app per avvantaggiarti.esistono 2 tipi di monete diversesono delle monete che si guadagnano DURANTE IL GIOCO.le monete aquila oro sono monete che si possono acquistare con gli euro (o altre valute dipende dalla vostra nazione)puoi sceglierediverse (Italia, Francia, Giappone, America e Germania)Ci sono diverse modalità che sono: Arcade, Battaglia casuale , Campagna e sopravivenza.Io vi consiglio la prima e la seconda modalità; a me piacciono un po' tutte.spero che vi sia piaciuto il mio articolo.

l gioco è basato su un sistema a micro-transazioni, ma è strutturato in modo che si possa avere accesso a quasi ogni funzionalità senza la necessità di pagamenti. Per avere accesso a determinate funzioni, il giocatore deve completare determinate sfide (come abbattere un certo numero di nemici o distruggere un certo numero di unità di terra), oppure caricare del materiale originale, come skin o camuffamenti per i velivoli.

Il gioco si basa sulla progressione del pilota di aerei e del controllo sull'equipaggio di carri armati che, giocando e tramite la valuta di gioco, sblocca nuovi veicoli, modifiche e miglioramenti.

Inoltre, durante l'anno ci sono eventi speciali che permettono di vincere veicoli riservati agli utenti premium senza dover pagare.























Nelle battaglie arcade, i giocatori sono divisi in due squadre di massimo 16 giocatori ciascuna, in cui possono appartenere a differenti nazioni di gioco. I danni e la fisica del gioco sono basilari e semplificati.

Aerei

È possibile utilizzare differenti visuali, dalla terza persona alla visuale dalla cabina, dalla visuale dei mitraglieri alla visuale per il bombardamento.

Si può partecipare a tre differenti modalità di gioco:

attacco al suolo: l'obiettivo principale è distruggere camion e artiglieria antiaerea nemica (che andando avanti nel gioco possono diventare carri o casematte) o l'aeroporto nemico;

dominazione: l'obiettivo principale è conquistare e mantenere il possesso di aeroporti neutrali:

dominazione aerea: l'obiettivo è avere la superiorità numerica in una determinata zona per poterla conquistare ed esaurire i punti nemici.

Come ulteriore semplificazione, appare un "marcatore di puntamento" che indica la direzione di un veicolo nemico in modo da poter mirare e colpirlo, ed appare un marcatore sul terreno per facilitare il puntamento dei bombardamenti aerei.





























































