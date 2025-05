war thunder solo fonte di anime?

un gioco che ci permette di guadagnare tante anime, ma vediamolo un po' meglio

war thunder è un gioco che mi ha accompagnato da quando ho 12 anni. Non mi sono mai stancato di giocarci e sono sicuro che è molto conosciuto su questo sito perchè ci da la possiblità di avere moltissime anime.Ma se analizzassimo maggiormente il gioco senza pensare che sia solo una fonte di guadagno per le nostre tasche?Premessa è un gioco che parte lentamente, cosa vuol dire, non potremo avere subito un aereo a reazione ma un aereo biplano o magari(scegliendo l'america qualcuno anche ad ala singola) ad elica, io personalmente all'inizio mi trovavo meglio rispetto a quelli a elica della seconda generazione perchè avevo maggiore controllo nelle virate. poi mi sono abituato e i biplani gli ho buttati nel cestino ma questa è un'altra storia...Prima ho parlato di Stati Uniti, infatti è possibile scegliere sei/sette nazioni dipende anche poi con gli aggiornamenti, tutte queste nazioni hanno aerei diversi più o meno preformanti rispetto al grado ma anche alla nazione stessa. Non si può chiedere all'Italia di avere un aereo performante come uno Americano o Tedesco.è possibile giocare anche tramite un simulatore qul'ora foste ricchi da avere un simulatore per aeroplani, sinceramente si può giocare benissimo anche con le periferiche dell'IKEA.è un gioco che non richieda un motore grafico così avanzato ma negli ultimi periodi anche un gioco che fino a qualche hanno fa un gt710 reggeva discretamente adesso serve almeno una 980 anche la 960 va bene ma con risoluzioni medio/basse.le grafiche degli aerei sono ben fatte e tutte personalizzabili, costa personalizzarle oppure tramite le vittorie e lo stemma "ASSO" molte grafiche personalizzate saranno gratuiteLo stemma "ASSO" è lo stemma che viene attribuito al miglior giocatore in squadra che compie se non erro almeno 8 kill, se si è bravi si arriva facilmente a venti, e anche di più.spero di avervi fatto conoscere qualcosa in più su questo gioco anche un po ironicamente