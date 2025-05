( 3 ratings)

War Thunder, come il vecchio Battlezone... ma gratis!

Chi hai qualche anno sulle spalle ricorderà le sere passate su Battlezone. Quando ancora i carri armati erano solo delle idee in wireframe, già ci esaltavamo per aver distrutto i nostri nemici in grafica vettoriale. Da allora le battaglie tra carri e mezzi vari, si sono evolute parecchio nell'ambito dei videogiochi, fino a creare scontri di mischia nei capitoli di Battlefield.

Ma chi vuole dedicarsi soltanto ai mezzi, senza curarsi troppo di supportare la fanteria, magari senza pendere un centesimo? Beh, la risposta è War Thunder!Free è bello!

Parliamoci chiaro, solitamente i giochi proposti in forma gratuita sul web, e che si basano principalmente sul comparto multigiocatore, risultano essere pay-to-win, ossia premiare chi mette mano al portafogli per acquistare ogni potenziamento possibile prima di tutti.

Un po' temevo questa politica anche per War Thunder, ma sono stato felicemente smentito dalle ore di gioco spese sul titolo.

Iniziamo col dire che l'approccio al gioco può essere totalmente "arcade" (molto divertente per iniziare) e la sua natura free non preclude assolutamente una profondità di meccaniche degne di titoli più blasonati. Ovviamente è necessaria una certa dedizione per avanzare nel gioco con le proprie forze, ma le ricompense per ogni partita, vinta o persa che sia (meglio vinta ovviamente) permettono di progredire piuttosto velocemente nella "prima era" dei mezzi proposti. Perché sì, la potenza dei vari mezzi è suddivisa in "ere". Più avanti progrediremo nella ricerca, maggiori saranno i benefici che ne trarremo. In tutto ciò si colloca anche la gestione dell'equipaggio, che acquisterà punti esperienza ad ogni impiego, e che potrà quindi essere potenziato (fondamentali la vita e la velocità di riparazione). Avere un equipaggio ben sviluppato farà la differenza in campo, visto che i soli carri potranno essere sviluppati al massimo in pochissimo tempo.

E per chi pensa che i 5 o 6 carri iniziali siano pochi, non fate come me, e guardate anche il menu della nazionalità degli eserciti, perché per ogni esercito disponibile, avremo una nuova linea di produzione da sbloccare e altri 5/6 carri base da utilizzare. Insomma fin dal principio avremo a disposizione più di una 20 di carri tra cui scegliere e da impiegare in base alle esigenze.



Presa di posizione

Parlavo di modalità arcade. Non pensate mica che vi troverete di fronte CoD con i carri armati, altrimenti finirete prontamente in pezzi. La dedizione impiegata dagli sviluppatori nel gioco si nota tutta nei dettagli degli spessori delle corazze. Avrete essenzialmente due modi per imparare a giocare: buttarvi a capofitto nell'azione, e imparare dai vostri tanti errori, oppure visionare il modello dei carri che volete impiegare e analizzare bene i vari spessori della corazza, la resistenza e l'angolo di deviazione, e sbagliare molto meno. Esatto, il posizionamento in gioco è importantissimo. Il vostro carro non è poi così resistente come credete. Potreste finire la partita dopo aver subito anche un solo colpo. L'importante è proteggere equipaggio e meccanica. Come far questo? Semplicemente non offrendo mai un bersaglio diretto al nemico. Se la parte posteriore del carro è la più sottile, e quindi da proteggere prima di qualsiasi altra cosa, il resto non sarà certo invulnerabile. A far la differenza sarà l'angolo con il quale subirete i colpi. Se vi trovare con un nemico di fronte, non dategli mai il muso o il fianco, piuttosto posizionatevi in modo da offrirli uno spigolo. I colpi che penetreranno la corazza saranno molti meno, con la possibilità che questi rimbalzino via.



A tutto gas!

Dal punto di vista tecnico War Thunder si difende piuttosto bene nonostante la sia natura free. Un motore di gioco altamente scalabile permette di avviarlo su qualsiasi configurazione, e per chi certa l'alta fedeltà grafica, beh, non è necessario possedere computer della NASA.

La prima installazione non sarà certo rapida, ma ogni successivo accesso avverrà in tempi brevi, e parlo per esperienza di altri giochi free, dove il controllo degli aggiornamenti durava minuti.



Conclusione

Tirando le somme War Thunder è un gioco divertente, che riesce ad intrattenere e propone quanto promesso. Una particolare attenzione nel gameplay, e un'impressionate quantità di elementi sbloccabili semplicemente giocando, vi porteranno via intere ore semplicemente ripetendo a voi stessi: "Ancora una e stacco!"