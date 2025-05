war thunder, bel gioco ma niente di eccezionale

war thunder è un gioco che si può definire d'azione, deove puoi prendere parte a delle battaglie. tramite una delle tre categorie: carri armati, aviazione o navi. nelle battaglie ci sono vari obbiettivi, dal catturare una zona al distruggere delle basi nemiche. tu hai semplicemente il tuo veicolo da guerra, ti muovi verso l'obbiettivo e spari ai nemici che spawnano dall'altro lato. una meccanica semplice ed efficace ma arricchita da potenziamenti ricerche e miglioramenti. infatti alla fine della battaglia arriverai all'hangar, dove potrai decidere se potenziare un tuo veicolo o crearne uno nuovo (anche se in alcune modalità c'è un limite di 3 respawn e quindi di tre veicoli da utilizzare).

la prima cosa che si nota se non si ha un pc particolarmente potente è un problema, infatti la prima cosa che ho riscontrato è il fatto che sia stato ottimizzato piuttosto maluccio, considerando che anche con grafiche piuttosto basse manteneva una frame ratedi quindici-sedici frame al secondo (frame per second), molto più bassa rispetto ad altri giochi che sul mio computer giravano normalmente, ma purtoppo questo non sempre è solo limitato alla connessione del tuo pc, in quanto ogni tanto i server vanno un po' in tilt.

La meccanica di combattimento come ho già detto è stata fatta abbastanza bene, anche se oltre un certo punto vince solo il carrarmato o la nave meglio potenziata, questo principalmente è basato sulla lentezza dei mezzi e sul fatto che il puntatore ha bisogno di un po' di tempo per raggiungere il punto in cui si mira, anche se questa è una meccanica implementata e non è dovuta al lag. questo dunque non lascia spazio all'abilità meccanica, questo fara vincere quindi più che altro chi ha giocato di più su quel account o chi ha speso più soldi in esso. un altro discorso è valido per l'aereo che muovendosi molto velocemente è difficile da mirare, e c'è bisogno di strategia per aggiustare il range in cui si vola, l'altezza del veicolo ecc. ecc.

l'ultimo problema è il fatto che spesso è basato solo sulla fortuna di aver trovato un buon team, considerando che ci sono 10 persone in ogni team è difficile fare la differenza, in quanto molto spesso anche con il mezzo più potente del gioco non riuscirebbe a "carryare" la partita.

nel complesso è comunque bello, più che altro è quasi completamente carente di competitività, in quanto non esistono chat vocali o strategie vincenti spesso, non c'è un sistema di matchmaking e non si può creare un "party". però è davvero un bel modo di passare il tempo, in quanto se uno vuole solo divertirsi questo gioco è perfetto. un voto da 1 a 5 sarebbe per me verso il tre-tre e mezzo