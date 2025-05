The Walking Dead (Season 1)

Quando vuoi bene a qualcuno il dolore fa parte del pacchetto





Telltale Games:



The Walking Dead è un gioco prodotto dalla Telltale Games sviluppatrice di videogiochi, la fama di questi azienda è dovuta per aver prodotto molte avventure grafiche ad esempio Batman: The Telltale Series - Game of Thrones - The Wolf Among Us basate su film, telefilm, fumetti...





Trama:

Nel gioco interpretiamo Lee Everett, un professore di una scuola universitaria, che viene arrestato per omicidio.

Durante il nostro viaggio verso la prigione scortati da un poliziotto scoppierà all’improvviso una epidemia di erranti (nulla di che sono solo semplici zombie), da quel momento noi dovremmo fare il possibile per sopravvivere a questa epidemia.

Durante il nostro viaggio incontreremo Clementine una bambina di cui ci prenderemo cura così nascerà una relazione simile a padre e figlia.

In questo lungo viaggio incontreremo molte persone ma la domanda e se ci potremmo fidare di tutti, ma l’umanità dopo questo caos sarà cambiata e cosa farebbe un persona per poter sopravvivere sarebbe disposta ad uccidere?

(Lee Everett e Clementine)

Meccaniche di gioco:

The Walking Dead è una avventura grafica in terza persona, il giocatore potrà esaminare gli oggetti e potrà conversare con altre persone, ogni tua scelta potrebbe cambiare leggermente o profondamente la storia e potrebbe cambiare la personalità delle persone e la fiducia che avranno di te, ogni volta che avrai una scelta da fare avrai a disposizione tre opzioni ma al giocatore verrà concesso un tempo limite per le scelte, nel gioco ci saranno molti quick time event (premere un pulsante in un tempo limite).

Il gioco è strutturato in episodi (in totale sono 5), ogni episodio avrà un suo profondo significato.

Curiosità:

La trama di The Walking Dead cominciò ad essere scritta dalla scena finale (meglio non entrare nel particolare per chi non l’avesse ancora giocato).

Per chi non lo sapesse il gioco The Walking Dead in realtà è un famosissimo telefilm (Certamente se qualcuno di voi non conosce la saga di The Walking Dead mi sa che a un qualche problema), che a sua volta è basato su un fumetto di Robert Kirkman.

Informazioni:

The Walking Dead è stato un grande successo commerciale vendendo solo in 20 giorni un milione di copie (rendendolo il titolo della Telltale Games diffuso più velocemente) con l’annuncio di un dlc e con l’annuncio che sarebbe uscita una seconda stagione il gioco aumentò ancora le vendite, raggiungendo così le 28 milioni di copie vendute, fino ad ora nessun gioco della Telltale Games aveva venduto un simile numero di copie diventando quasi una miniera d’oro per la Telltale Games.

Dalla critica venne accolto estremamente bene, venne definito un capolavoro con una media di voti del 9/10.

Come detto prima esiste un dlc intitolato 400 days (ma questo dlc merita un articolo tutto suo).

Commento personale:

Sicuramente The Walking Dead è una delle migliori avventure grafiche che fino ad oggi abbia giocato, secondo me può essere definito un capolavoro con un trama davvere bella e commovente con uno dei finali più belli che abbia mai visto, questo gioco riesci a farti amare molti personaggi come riesce a farti odiare altrettanti personaggi.

Infine vi posso dire solo una cosa, compratelo.