Ti piace Fortnite? Perchè?

Sappiamo che orami Fortnite è uno dei giochi più installati al momento e che negli ultimi mesi ha riscosso più di miliardi di guadagni. Ma la domanda è un' altra, ti piace Fortnite? Perchè è diventato cosi famoso? Leggi l'articolo qui sotto e dove ne discutiamo un pò ;).... Ciao e grazie per esserti interessato al mio articolo. L'argomento, come gia letto dalla premessa, è riguardante Fortnite Battle Royale. Sappiamo che questo gioco esisteva gia da alcuni anni, ma nonostante questo nessuno gli ha prestato attenzione... Mentre oggi più del 62% dei gamer tratta questo gioco. Perchè?

Come detto, il gioco gia esisteva da alcuni anni, ma nessuno gli ha dato importanza perchè non era ancora un gioco multiplayer, ma sopratutto non esisteva ancora la modalità Battle Royale. Ebbene si, avevamo a disposizione solo la modalità SALVA IL Mondo e nient altro. Inoltre il gioco era anche a pagamento e per poterci giocare bisognava aquistarlo al prezzo di €39,99, un prezzo abbastanza altino per un gioco. Nonostante questo la Epic Games non si è lasciata d'animo e ha dato vita nel mese del Luglio 2017 la modalità Battle Royale. All'inizio non era molto calcolata, ma dopo che il nostro caro Ninja ha smesso di giocare a PUBG( gioco all'epoca anche molto popolare) ha iniziato ad ottenere il successo che noi oggi conosciamo. Sempre molti più yoputubers, streamers, hanno iniziato a giocarci e a farci dei video a riguardo. Così in poco più di 2 mesi è diventato il gioco più giocato e installato nel 2017 e ancora oggi continua il suo successo con numeri molto alti e rimanendo il Battle Royale più apprezzato, abbatendo la concorrenza di PUBG. Ma perchè questo gioco era diverso dagli altri? Molto semplicemente era GRATUITO e offriva un gameplay animato molto chiaro e semplice. Inoltre vi era anche la possibilità di costruire ( una cosa mai vista negli fps) e naturalmente anche la possibilità di giocare con altre persone e con i propri amici ha influito fortemente. Oggi sempre più persone ci giocano e la Epic continua ha incassare sempre più soldi, dato che si è gratiutito, ma offre la possibilità di personalizzare i propri personaggi con una "moneta virtuale", che va aquistata con denaro reale a costi non molto ragionevoli. Ma ora dimmi, anche tu giochi a Fortnite? Be per quanto mi riguarda io ci gioco e anche molto. Mi piace perchè ogni settimana ci sono aggiornamenti, nuove skin e addirittura nuove armi o oggetti per il proprio personaggio. Inoltre ogni mese circa viene rilasciata una nuova modalità completamente casuale. Oggi Fortnite è cambiato profondamente da quando è stato rilasciato: sia dal punto di vista della grafica, ma anche la mappa, i presonaggi e molte altre cose. Fortnite è un gioco in continua crescita e cio lo rende un gioco che non ti stanca mai, ma secondo voi per quanto altro tempo durerà? Io penso che dopo quest'estate avrà un netto crollo e che sicuramente verrà superato da altri giochi, foprse diversi ma anche dello stesso tipo. Insomma, non sarà eterno. Non resta da fare quindi che godercelo al massimo fin quando è di moda. E tu cosa ne pensi? Ci giochi a Fortnite o no? Scrivi un commento a questo articolo e fammi sapere la tua opinione; l aspetto comn ansia. Grazie per avermi dato 5 minuti del tuo tempo. Ciao ;)