Roblox: Sbarca La Hogwarts dei sogni!

Vale: School of Magic è un gioco che si ispira alla saga dell Rowling. Questa modalità, questo mondo di gioco è stato creato, pubblicato un anno fa. Quindi non aspettatevi il gioco meglio creato del 2009. Nonostante ciò il gioco presenta numerosi script, i quali valorizzano il gioco e lo rendono unico nel suo genere. Detto questo si può iniziare!

Vale: School of Magic è uno dei tanti giochi presenti su Roblox, gioco online molto conosciuto. Ciò che è la peculiarità di quest scuola magica è la sua riproduzione del mondo di Harry Potter. Questo gioco, giocabile attraverso l'entrata del gruppo "The Society of Magic" , rendendoti studente del primo anno, primo anno su sette anni ed un successivo diploma, che ti darà maggiori possibilità di diventare un professore della scuola!

I rank sono (Tradotti): Studente del primo anno (1st Year student)

Studente del secondo anno (2nd year student)

Studente del terzo anno (3rd year student) E così via, fino al diploma(Graduate).

Successivamente, una volta fatta la propria proposta per diventare professore nel server discord ufficiale si diventerà per un periodo di prova "Intern", e successivamente Professori. I rank continueranno da professore, Mago Battagliero (BattleMage) Arcimago (Archmage) ed infine il rank forse più importante a cui si possa aspirare è essere membro del "Council", 12 persone che decidono i futuri miglioramenti per la scuola.

Le lezioni sono decise dai professori, generalmente ce ne sono 3 massimo per server, che decidono le attività da svolgere. Tra le attività abbiamo innumerevoli tipi di classi realistiche e non: Parleremo di trasmutazione, trasformare oggetti in uccelli di cristallo, armature e maiali, utilizzando la propria bacchetta e dicendo un incantesimo, bello vero?

Ci sarà anche la classe dei duelli, con tanto di incantesimi di difesa e maledizioni per attaccare gli altri, la classe di volo, dove si potranno utilizzare delle scope per volare, oppure la classe degli incantamenti, per imparare tutte le sfaccettature degli incantesimi giocabili.

Pensate che sia tutto qui? Eh no! C'è anche una modalità avventura che ci farà trovare tanti incantesimi, risolvendo intrighi e garbugli.

Or dunque, mi viene da esporvi i pro ed i contro:

---Pro---

Riproduce il mondo di Harry Potter, ideale da giocare per gli appassionati. Esperienze di roleplay a non finire, sempre per coloro appassionati. Notevole numero di incantesimi: dall'incantesimo evoca fiori fino a quello più mortale. Possibilità di fare dei veri e propri esami con dei Battlemage, esaminatori oltre che moderatori. Piacevole community su discord.

---Contro---

Il gioco presenta molti gamepass costosi, i quali sono anche molto potenti, dando ciò che gli incantesimi non possono dare; Questo è un contro se un giocatore senza robux(Valuta generale di roblox) oppure semplicemente qualcuno che non vuole spenderli si ritrova contro qualcuno che fa "RandomKilling", ovvero che uccide chiunque essendo più forte, che possiede questi potenziamenti. Questi Randomkiller, però, possono essere incarcerati, se nel server qualcuno che ha codesto potere.

In questo articolo, forse annoiante, di sicuro diverso dal primo che ho scritto e dalla bozza che avevo in mente, spero sia valutato positivamente, e vi consiglio vivamente di provare il gioco. Fatemi sapere nei commenti!

Alla prossima!