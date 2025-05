( 12 ratings)

Consigli semplici ed importanti per CS:GO

Salve a tutti quelli che leggeranno il mio post,

il mio rank massimo raggiunto in questo gioco è DMG o meglio Distinguished Master Guardian, sono qui per darvi alcuni consigli per migliorare in gioco allora ragazzi cercherò di stilare semplici e precisi punti importanti per migliorare in questo antico ma fantastico gioco ( antico perché è stato pubblicato nel 2012)

cose molto importanti in questo gioco sono:

1) La mira: ovviamente in molti mi direte " ahahh ma è scontato" beh non proprio perché in molti giochi la mira è più che relativa, per migliorare nella mira il WorkShop di steam ci fornisce svariate mappe create dalla community nelle quali possiamo migliorare la mira in molte e diverse armi, io personalmente vi consiglio di sottoscrivervi a questa mappa " training_aim_csgo2" è una delle migliori per migliorare nella precisione e nei riflessi.



2)Lo spray: come avete ben notato se correte e sparate o se state fermi e sparate molti colpi vanno a farsi una bella vacanza in cielo o su i muri facendo una magica cornice intorno ai nemici, è normalissimo poiché per rendere "realistica" la balistica dell'arma hanno inserito uno spray che è il pattern dei proiettili, cosa che non riscontriamo molto nell'smg poiché lo spray di queste armi è quasi nullo a differenza di un comune M4A1 o di un AK-47, se volte imparare lo spray di un'arma vi consiglio di sparare su un muro senza muore il mouse, noterete che i proiettili inizieranno a salire e poi creare una sottospecie di linea, quello è lo spray dell'arma, se lo eseguite in maniera opposta riuscirete ad aumentare la precisione dei vostri colpi e quindi inizierete ad avere un controllo dello spray migliore.



3) Mantenere la calma: è normale arrabbiarsi in gioco ma più vi arrabbiate più perdete il focus in partita cioè la concentrazione, non siate toxic con il team o meglio non flammate non insultate cercate di essere più calmi possibile con il team poiché come in ambito lavorativo così nei giochi tattici-strategici la collaborazione e l'essere amichevoli con il team potrebbe aiutarvi meglio nella coordinazione e soprattutto ad avere un'esperienza più piacevole di gioco



4)L'AWP: ragazzi cosa importantissima quando acquistate l'arma e vedete che c'è già una persona con l'AWP non compratene un'altro ovviamente in base alla mappa e alla posizione che si occupa è possibile averne anche due in team con l'AWP ma se dovesse essere il caso in cui ci sono molti AWP in team rischiate di morirci facilmente a causa di un semplice push di pistole o di SMG, oltre a ciò un altro consiglio importantissimo nel caso in cui uno del team sta per pickare con l'AWP non mettetevi vicino ad esso, dategli lo spazio di muoversi perché nel momento in cui egli dovesse missare il colpo deve avere lo spazio necessario di rientrare senza essere body-bloccato e nel momento in cui il compagno con l'AWP dovesse missare il colpo cercate di pickare subito dopo di esso ovviamente passando alle sue spalle e non avanti a lui ma da dietro.



5)Cheater/Cheating: ragazzi, non scaricate programmi di terze parti per vincere le partite poiché non verrete bannati il giorno stesso ma a distanza di una settimana il VAC dopo i vari report controllerà i LOG di sistema di gioco e verrete VAC-BANNATI, il vac non è contestabile e non è flessibile, cioè nel momento in cui verrete bannati è inutile cercare di farvi sbannare perché non accadrà mai e oltre al ban di gioco vi bloccheranno l'inventario steam del gioco e quindi non potrete ne vendere ne scambiare le skin del gioco che avete nell'inventario; nel caso in cui troviate dei cheater non disperate basta reportarli in gioco cliccando TAB e tasto destro sul nome e inviate il report e successivamente reportarli anche su steam andando semplicemente sul loro profilo e reportarlo per utilizzo di trucchi in gioco e cercate di spiegare le motivazioni del report.



6)Il TEAM: cosa molto importante cercate di crearvi un team di amici italiani o stranieri non importa, con il quale riuscite a coordinarvi e soprattutto aventi più o meno lo stello livello di abilità non solo di rank poiché molte volte in team potreste trovare gente con il vostro stesso rank che è stata boostata in quel rank da amici o player randomici bravi (se non trovate un team farete la mia stessa fine, cioè derankerete)



7)Il Crosshair: ragazzi una delle cose veramente importante è il corsshair, dovete crearlo e non copiarlo dai corsshair dei proplayer, il crosshair è personale copiarlo potrebbe sembrare più comodo ma se spendete 10 minuti a crearvi il vostro crosshair ideale fidatevi giocherete molto meglio, io vi consiglio se siete alle prime armi di utilizzare un crosshair personalizzato dinamico con il dot ( il punto al centro ) cosi capirete la precisione dell'arma quando vi muovete ecc.. cosi imparerete anche a fare i fast pick (cioè uscire fermarvi e sparare precisamente in testa).



8)Gli Spot: in ogni mappa ogni zona ha un nome esso viene chiamato SPOT, è importantissimo imparare il nome degli spot per comunicare le info al team



Ragazzi al momento non mi viene più nulla in mente per aiutarvi a migliorare, nel momento in cui avrete qualche dubbio o qualsiasi altra cosa basta chiedere in questo articolo, alla prossima :D