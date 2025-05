Come giocare online a minecraft

In questo articolo vi dirò in modo molto semplice come giocare online con i server di minecraft!

Come avrai sicuramente notato dal menu iniziale, Minecraft può essere giocato anche in modalità multiplayer online. Basta infatti collegarsi a un server fra i tanti disponibili in Rete e cominciare la propria avventura con altri utenti collegati da ogni angolo del globo.

Esistono numerosi server, ciascuno con modalità di gioco e regole differenti: per esempio, alle modalità standard Creativa, Sopravvivenza ed Estrema si aggiungono varianti modificate del gioco, come per esempio quella PvP in cui bisogna lottare contro gli altri giocatori e quella RPG che ridefinisce Minecraft in gioco di ruolo.

Ne esistono tantissimi, anche composti da soli giocatori italiani. Basta effettuare una ricerca su Google usando i termini server Minecraft per trovarli.

Una volta trovato un server su cui giocare, devi avviare Minecraft e cliccare sul pulsante Multigiocatore che si trova nel menu principale del gioco. A questo punto, hai due strade a disposizione: collegarti immediatamente al server per giocare oppure aggiungere il server alla lista dei server preferiti di Minecraft, in modo da non dover digitare ogni volta il suo indirizzo

Una volta effettuato l’accesso ad un server, per giocare online a Minecraft potresti aver bisogno di registrare il tuo account creando una password per il riconoscimento nel gioco. Per compiere quest’operazione, digita /register [la password che vuoi usare] [la password che vuoi usare] (es. /register Gamehag Gamehag per usare Gamehag come password) nella chat di Minecraft.

er giocare nei server online però ci sono due modi, o meglio, due tipi di server: i server SP e i server PREMIUM



In cosa si differenziano?

Bene, i server SP li potrete usare se avrete acquistato la versione ''più economica'' di minecraft, sono detti anche server cracked e sono molto inferiori ai server premium per moltissimi servizi, giochi e altro



I server premium, invece, sono per chi ha acquistato la versione più costosa di minecraft, sono fatti molto bene, hanno giochi molto belli e sono nettamente superiori ai server SP

------------------------Arrivederci!----------------------------

