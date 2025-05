Minecraft,Gratis grazie a gamehag

una volta installato e creato un mondo da soli ci si può sbizzarrire creando strutture sempre più grandi e belle sconfiggendo creature molto potenti, ma che vi ricompenseranno molto bene!

Minecraft:

Minecraft è un gioco creato grazie a java, che basa la sua esistenza su dei blocchi, i quali posso assumere varie forme, colori e dimensioni.molti lo considerano un gioco stupido per bambini piccoli, ma in realtà non è cosi,grazie alle sue infinite opzioni di gioco(costruzioni mod multiplayer) ci si può divertire anche in maggiore età, infatti non consiste in mondi creati a caso tramite l'utilizzo del pc ma bensì un misto tra creatività, ingegno e anche divertimento, se si gioca in multiplayer,proprio per questi motivi anche più avanti nel tempo ci si può divertire giocandoci.Le Modle mod sono degli ampliametnti dell gioco stesso, delle aggiunte che possono migliorare o rendere più difficile e complessa l'esperienza di gioco, in sostaza le mod possoono essere un solo blocchetto di minecraft in più oppure un intero meccanismo per creare macchinari sempre più vicini alla realtà.Il MultiplayerEbbene sì, in questo gioco si ha pure il multiplayer, cioè un opzione di gioco per la quale ci si può divertire, in un mondo unico, con i propri amici.Minecraft in realtà è un gioco per tutte le età, anche se si sente dire il contrario, ci si può giocare su di tutto:nintendo switch, ps4, x box 1, pc, mobile e molto altro, anche se si ha un cellulare o pc abbastanza vecchio, esso si potrà comunque giocare abbastanza bene,il che rende possibile giocarci d'appertutto sia come un vero giocatore sia per giocarci ogni tanto mentre non si ha niente da fare e si vuole un po' usare la propria immaginazione.Opinioni personali:a contrario di quello che si penzsa pur essendo un gioco che si basa su solo "blocchi" è realmente fatto bene e tra poco, secondo mojang, tra pochi aggiornamenti si potrà giocare anceh in cross-plattaform cioè giocare con console, cellulare computer contemporaneamete, ovvio che da computer si è più avvantaggiati perchè si ha mouse e tastiera ma l'esperienza di giocare con altre persone da pc metre alti sono da cellulare o console potrebbe essere davvero interessante, potrebbe diventare tutto un po più globalizzato dato che tutti i giocatori di quasi tutto il mondo potrebbeto ritrovarsi tutti in un mondo multiplayer, qualcuno potrebbe non essere d'accordo con questo ma sono opinioni peronali, con il passare del tempo spero vivamente che Mojang migliori sopratutto l'esperienza di gioco magari aggiungendo pizioni grafiche in modo che, senza installare fps boost(che incrementano le immagini al secondo) si possa giocare a Minecraft con dei compromessi ma del tutto accettabili.