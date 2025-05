( 2 ratings)

CS:GO ne ho sentito parlare ma cosa sarà?

Counter-Strike: Global Offensive, le basi per chi non ci ha mai giocato Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) è un FPS (sparatutto in prima persona) creato da Valve (Valve peraltro è la software house proprietaria del fomisissimo STEAM). Il gioco è dotato di diverse modalità ovvero Deathmatch, Giochi di guerra, Leggera, Braccio destro e Competitiva,quest'ultima è la modalità principale, i giocatori vengono divisi in 2 squadre, terroristi e antiterroristi, per vincere i terroristi devono riuscire a piazzare una bomba in determinati punti della mappa, per la precisione 2 chiamati A e B e difendere la bomba dagli antiterroristi che devono cercare di disinnescarla entro 40 secondi ovvero il tempo che impiega ad esplodere dopo essere stata piazzata. La partita può anche terminare quando i membri di una determinata squadra sono stati completamente uccisi infatti dopo che si è stati uccisi non si potrà più respawnare fino al nuovo round (in una competitiva i round sono 30 e ognuno di 3 minuti). La partita potrà finire anche quando il tempo finirà, in quel caso vinceranno automaticamente le forze antiterrorismo.

Ad inizio partita verranno forniti 800 crediti che serviranno per comprare delle armi, ad ogni round verrano forniti dei nuovi crediti (la squadra che ha vinto il roun precedente ne riceverà di più) da usare per comprare armi sempre più forti e altri pezzi dell'equipaggiamento come giubbotto antiproiettile, granate ecc. Quando si ucciderà un avversario si riceveranno dei crediti mentre quando si verrà uccisi si perderanno tutti gli oggetti acquistati che dovranno essere ricomprati al roun successivo.



Le Armi:

-In questo gioco le armi non hanno il mirino se non i fucili di precisione e qualche altra eccezzione.

-Quasi tutte le armi cambiano tra terroristi e antiterroristi

-L'arma più potente è l'AWP (fucile di precisione) disponibile sia per terroristi che per antiterroristi, quest'arma solitamente uccide con un solo colpo

però ha una cadenza difuoco molto bassa.

-Le skin sono contenuti aggiuntivi che modificano l'aspetto di una determinata arma e possono essere trovate nelle casse o comprate sul negozio di

Steam o su siti esterni (compreso gamehag). Possono costare da pochi centesimi fino a diverse migliaia di euro. solitamente le skin dei coltelli e

dell'AWP sono quelle più costose.



Le Casse:

-si possono ricevere dopo una partita ad una qualsiasi modalità, contengono skin ma possono essere aperte solo con delle chiavi che devono essere

comprate (costano circa 2 euro l'una)



Le altre modalità:

-Deathmatch. in questa modalità l'obiettivo è fare più punti possibili uccidendo i giocatori della squadra avversaria, alla fine della partita (che dura 10 minuti) la squadra con il giocatore che ha fatto più punti vincerà

-Gioci di guerra: in questa modalità le regole della partita cambieranno in continuazione

-Leggera è una modalità molto simile alla competitiva solo che è composta solo da 15 round e verranno forniti già degli oggetti ad inizio partita, inoltre il fuco amico sarà disattivato.

-Braccio destro: come la modalità leggera, Braccio destro sarà una competitiva semplificata.



Consigli:

-È possibile giocare à questo gioco con il controller ma non è consigliato poichè ci si ritroverà ad usare molto spesso fucili di precisione che con il controller non sono molto precisi.

-Invece di spendere crediti per comprare armi, è possibile raccogliere le armi dei giocatori morti, in quseto modo con un pò di fortuna rarà possibile

avere armi molto forti senza spendere crediti.

-A differenza di molti altri fps, quì le pistole svolgono un ruolo molto importante poichè infliggono molto danno

-In questo gioco il colpo alla testa quasi sempre uccide

-quando ci si abbassa, i colpi sparati con un'arma con alta cadenza di fuoco saranno più precisi

-È possibile cambiare i tasti, io consiglio di scegliere come tasto per abbassarsi un tasto laterale del mouse, sempre che il vostro mouse abbia dei tasti laterali